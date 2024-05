Volal na Fica, ať jde blíž, pak začal střílet, líčí svědci atentátu

„Premiér šel k takovému pánovi, podat mu ruku a v tom momentu na něj vystřelil,“ popsala reportérům obyvatelka Handlové, která stála rovněž za zábranou dělící veřejnost od premiéra, který je přišel po jednání vlády pozdravit.

„Robo, pojď sem,“ ozvalo se údajně z davu. Premiér na výzvu zareagoval a zamířil ke staršímu muži. Ten v tu chvíli začal střílet. Celkem zaznělo pět výstřelů. Fico pod sílou zásahu udělal několik kroků dozadu a spadl na záda.

Další svědkyně nejdřív těžko hledala slova. „Nebudu mluvit. Nezlobte se,“ reagovala nejprve s pláčem žena, když ji novináři oslovili. Po chvíli však uvedla, že podle ní nemohl být střelec místní.

„Handlovčan to nebyl. My se tady všichni známe. Všimla jsem si ho už před útokem. Nejdřív se jen procházel potom se postavil k hrazení a čekal v skupině asi 50 lidí, kteří čekali na příchod premiéra. „Pak už jsem jen viděla, jak premiér dostal zásah do hrudi. Za tu se chytil a padl k zemi,“ popsala rozrušeně.

Starší muž stojící před domem kultury na Náměstí horníků v Handlové popsal, jak se těsně vedle něj ozvaly výstřely. „Šlo mi to u levého ucha. Byli bychom zasáhli i my, ale než jsme se rozhlédli, co se děje, odhaduji do dvou sekund, muže zalehla a zpacifikovala policie,“ řekl místní důchodce. „Pak už jsme viděli jen, jak se premiér chytil na prsa, skrčil a padl na zem. Pak ho zvedli a odvlekli do auta,“ dodal.

Fica s těžkými zraněními převezla ochranka do místní nemocnice, odkud ho později vrtulník přemístil do Banské Bystrice, kde se podrobil několika operacím.

V noci informoval místopředseda vlády Tomáš Taraba, že Fico už není v ohrožení života. Motiv pachatele, kterým je podle slovenských médií 71letý Juraj C. z Levic, je předmětem vyšetřování. Ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok ho označil za politický.