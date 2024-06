Europoslanci mohou být často ve střetu zájmů. Obcházejí pravidla, míní analytici

Pravidla se měnila kvůli korupčnímu skandálu nazvanému Katargate, který v Evropském parlamentu proběhl v roce 2022. Nově by měla prohlášení europoslanců obsahovat více podrobností o jejich aktivitách a příjmech. Paradoxně ke změně došlo také u výše příjmů, které je nutné do přiznání zahrnout. Nově je tak laťka nastavena na minimum pět tisíc euro ročně. Do přiznání se tak nedostanou všechny vedlejší činnosti pod touto hranicí a ve výsledku jsou tak přiznání méně transparentní než dříve.

Na základě nových pravidel vedlejší výdělečnou činnost ve svých prohlášeních vykázalo také pět z jednadvaceti českých europoslanců: Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský, Kateřina Konečná a Mikuláš Peksa.

Ze zprávy TI EU TI EU identifikovala člena představenstva velké nadnárodní společnosti, která je zároveň registrovanou lobbistickou organizací v Rejstříku transparentnosti EU.

Europoslanec, který je sám zemědělcem a zároveň členem výboru pro zemědělství.

Člen výkonné rady společnosti zabývající se „technologií platebních systémů“ zároveň navrhoval několik právních předpisů relevantních pro toto odvětví.

Právník advokátní kanceláře, která tvrdí, že je „hluboce ovlivněna právem EU“ s kancelářemi v Paříži a Bruselu.

Podle analytiků z TI EU je potenciální problém hlavně u Polčáka. Ten kromě svého poslaneckého platu v Bruselu přiznává roční příjem 700 tisíc korun za pozici „advokát“ a 400 tisíc korun za „poradce“.

Z jeho přiznání ale podle analytiků není jasné, pro koho dané aktivity vykonával. „Potenciálně mohl své služby poskytovat osobám nebo organizacím, které chtějí prosazovat své zájmy v Evropě a ovlivňovat tak evropskou politiku, jejíž je Polčák přímou součástí,“ píše se ve zprávě TI EU.

Polčák se svému jménu ve zprávě diví. Dozvěděl se o něm až od redakce iDNES.cz; zarazilo ho mimo jiné, že figuruje pouze ve zprávě české pobočky TI, nikoliv té mezinárodní.

„Je to naprostý nesmysl. Při vší úctě, oni jen hypotetizují. Vždycky jsem jednal sám za sebe, nikdy jsem nepodal žádný pozměňovací návrh na žádost nějakého lobbisty, ani jsem se s nimi nepotkával,“ řekl Polčák iDNES.cz.

Z dalších českých europoslanců, kteří prohlášení podali, se v těchto případech nabízí také otázka kumulace veřejných funkcí, jako se tomu děje u Jiřího Pospíšila. Ten kromě práce v Evropském parlamentu současně vykonává funkci prvního náměstka primátora hlavního města Prahy.

Pospíšil ani nikdo z jeho týmu redakci iDNES.cz ani na opakovanou žádost o zodpovězení otázek nereagoval.

„Výkon mandátu europoslance i náměstka pražského primátora jsou práce časově extrémně náročné. Je tak otázkou, zda člověk s kumulací těchto funkcí dokáže obě své role zastávat zodpovědně a dává jim vše, co může. V Česku nejde o ojedinělý příklad takového jednání a je jen na voliči, jestli je ochotný takové jednání tolerovat,“ vysvětluje vedoucí analytik české kanceláře Transparency International Marek Chromý.

Europoslanec je práce na full time

Redakce iDNES.cz se zeptala českých europoslanců a kandidátů do Evropského parlamentu, jak hodlají své možné vedlejší příjmy zveřejňovat. Většina se shoduje, že chce být co nejvíce transparentní. I tak ale nezveřejňují vše hned, jak by měli.

„Myslím, že limit 5 tisíc eur ročně je dostatečně vypovídající o vedlejších příjmech. Požadavky se tedy řídím. Žádnou vedlejší placenou činnost nevykonávám, jsem členkou správních rad dvou vysokých škol, bez nároku na odměnu, stejně jako zcela bezplatně vykonávám funkci site manažerky památky UNESCO, Zahrady a zámek v Kroměříži,“ říká Michaela Šojdrová, europoslankyně za KDU-ČSL.

Politička má ještě další příjem z pronájmu, ve výši zhruba 160 tisíc korun za rok. Na jejím profilu by se měl podle europoslankyně i tento příjem brzy objevit. Problém s novými pravidly nemá ani její stranický kolega Tomáš Zdechovský. „Budu se řídit tím, co aktuálně platí. Pokud se dospěje k názoru, že je nutné zveřejňovat vše, pak nemám problém to podpořit,“ tvrdí europoslanec.

Šojdrová si podle svých slov neumí představit, že by vykonávala zodpovědně nějakou jinou práci. „To prostě není slučitelné s poctivým výkonem mandátu,“ konstatuje europoslankyně.

Jinak se na problematiku dívá ODS. „Podporujeme možnost, aby europoslanci vykonávali i jinou činnost, pokud tato činnost nepředstavuje střet zájmů a je plně transparentní,“ přibližuje Jakub Skyva, mluvčí ODS.

Piráti chtějí větší kontrolu

Podle Marcela Kolaji, europoslance za Piráty, jeho strana s pravidly problémy nemá. „Co se týče pravidel, která platí pro celý Evropský parlament, při jejich vzniku jsem jako člen předsednictva Parlamentu usiloval o to, aby byla zmíněná laťka nastavena níže, aby pravidla postihla i menší částky,“ vysvětluje Kolaja.

Pirátský europoslanec dodává, že podporuje také vznik etického orgánu EU, který by kontroloval právě i potenciální střety zájmů u europoslanců. „Činnost politika prostě musí být veřejně dohledatelná, aby mohla média či jiné organizace kontrolovat případné podezřelé aktivity,“ míní Kolaja. Posvítit si prý Piráti chtějí i na takové věci jako poplatky za telefon a další „kancelářské“ výdaje.

K otevřenosti ohledně výdajů i příjmů se hlásí také Svobodní, kteří využívají transparentní účet. „Transparentní účet umožňuje veřejnosti sledovat finanční aktivity politiků a snižuje riziko střetu zájmů. Naši zvolení europoslanci tak nebudou mít problém zveřejňovat osobní příjmy přísněji, než minimální laťka stanovená na 5 tisíc euro ročně,“ informuje Veronika Blažková, mluvčí Svobodných.