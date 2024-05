Koho volit do Evropského parlamentu? Poradí volební kalkulačka iDNES.cz

V evropských volbách volí Češi, ale i další občané zemí EU, své zástupce do Evropského parlamentu. Portál iDNES.cz oslovil všechny kandidující strany bez výjimky. Z odpovědí poté poskládal volební kalkulačku.

Čeká vás 42 otázek. Zodpovězení všech zabere zhruba 10 minut a na konci se dozvíte, jak se jednotlivé strany shodují s vašimi názory.

Kalkulačka vznikla ve spolupráci s KohoVolit.eu, VolebniKalkulacka.cz a Cesko.Digital. Pokud se některá ze stran neobjeví ve výsledcích, je to proto, že (zatím) neposlala svoje odpovědi.

Češi budou letos volit své zástupce do Evropského parlamentu popáté. Čas mají od pátku 7. 6. od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu soboty 8. 6. od 8 hodin do 14 hodin. Výsledky voleb budou známé až v neděli, protože v některých zemích EU jsou volební místnosti otevřené celý víkend. Nejdéle hlasuje Itálie. Výsledky Český statistický úřad uvolní ve 23:00.

Češi budou volit 21 europoslanců. Česká republika je jedním volebním obvodem. Strany musí k zisku mandátu překonat pětiprocentní hranici. Celkem se volí 720 evropských poslanců, které čeká pětiletý mandát. V Belgii, Lucembursku, Řecku a na Maltě jsou volby povinné pro všechny občany.

Jak zažádat o voličský průkaz nebo co dělat, když se přestěhujete těsně před volbami? Můžete volit ze zahraničí? Redakce iDNES.cz kromě kalkulačky vytvořila také manuál pro voliče.