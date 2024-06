Von der Leyenová v úzkých. Povolební čísla půjdou proti ní, větří i osobní mstu

Ursula von der Leyenová si už v roce 2019 vyzkoušela, jak těsný může boj o post šéfky Evropské komise být. Vlivný post a štědrý roční honorář přes 300 tisíc eur (asi 7,5 milionu korun) si pro sebe uzmula s náskokem pouhých devíti hlasů europoslanců. A ještě větší bitva ji podle komplikované povolební matematiky čeká letos.

Nejprve si musí na neformálním summitu 17. června a následném zasedání Evropské rady na sklonku měsíce zajistit podporu kvalifikované většiny lídrů členských zemí. Role hlavního vyjednavače přísluší současnému předsedovi Evropské rady Charlesi Michelovi, který se s von der Leyenovou eufemisticky řečeno „příliš nemusí“ a o jeho vyřizování křivd z dob dávno minulých se už v bruselském zákulisí vedou vyhrocené debaty. Ale o tom až později.

Od unijních lídrů se pravděpodobně podpory dočká, dvanáct z nich se hlásí k její domovské Evropské lidové straně (EPP), získání dalších pár hlasů by neměl být problém. Paseku by v hlasování mohl nadělat Emmanuel Macron, případně německý kancléř Olaf Scholz, jenž by v čele Evropské komise nejraději viděl někoho ze svého domovského Pokrokového spojenectví socialistů a demokratů (S&D).

Pokud současná šéfka Evropské komise dostane od unijních lídrů zelenou, čeká ji další a mnohem větší výzva. V nově složeném europarlamentu si musí zajistit alespoň 361 hlasů z celkového počtu 720 europoslanců. EPP podle sondáží obsadí zhruba 170 křesel, pro zisk většiny tak von der Leyenová bude muset potenciálním partnerům nabídnout vlivné posty v Evropské komisi i parlamentních výborech.

Utopie o jednotném hlasování

Čísla však stále hrají proti ní. Ve vysněném scénáři ji podpoří všichni europoslanci za EPP, liberální Obnova Evropy a S&D, v takovém případě by si zajistila zhruba 390 hlasů a s přehledem by svůj post obhájila. Podle analytiků je však taková varianta utopií, jednotlivé frakce zcela jistě nebudou hlasovat v naprosté shodě. List Politico odhaduje, že zhruba deset procent europoslanců z každé frakce pro von der Leyenovou odmítne hlasovat, nebo se zdrží.

V takovém případě by měla nedostačující podporu 351 europoslanců. Zisk však bude s největší pravděpodobností ještě menší, odpadlíci se jistě najdou i v EPP, při hlasování v roce 2019 proti svým frakcím hlasovalo 13 až 28 procent přítomných. Von der Leyenovou tehdy zachránily hlasy od strany Fidesz Viktora Orbána a europoslanců z polského Práva a spravedlnosti. Letos na jejich podporu může zapomenout, obě strany zasypala kritikou ohledně nedodržování zásad právního státu.

Pokud se podíváme do tábora ​​S&D, ani tam se von der Leyenová netěší velké oblibě. Vyčítají jí zejména možné spojenectví s italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou, pochvalu si nevysloužila ani zacouváním v otázkách Green Dealu. Ve velké debatě kandidátů na post šéfa Evropské komise ji socialista Nicolas Schmit ostře kritizoval v otázkách migrace i nedostatečného vymezení vůči krajní pravici.

Revolta u lidovců a podmínky Zelených

Hlasy přímo z EPP se shodují, že šéfka Evropské komise může narazit i na revoltu ze strany francouzských Republikánů a delegací z Itálie, Španělska a Slovinska. Nejednoznačnou podporu ostatně dobře ilustruje březnový sjezd EPP v Bukurešti, kde bylo osmnáct procent hlasujících proti kandidatuře von der Leyenové.

Jeden z nejmenovaných členů EPP se nechal slyšet, že von der Leyenová bude muset až do konce kampaně osobně prosit zejména u polské Občanské platformy Donalda Tuska a španělské Lidové strany. „Musí si vyhrnout rukávy a s každým začít jednat. Bude se muset zatraceně snažit, aby jí vyšlo Španělsko, a to stejné platí i o Polsku,“ uvedl.

Počínající zoufalství Von der Leyenové je patrné z opatrného našlapování kolem Meloniové, píše The Economist. Její Bratři Itálie se řadí k Evropským konzervativcům a reformistům (ECR) a v současnosti cílí na 23 křesel v Evropském parlamentu. Zdá se to jako slušná porce, šéfka Evropské komise však riskuje, že si případným spojenectvím s italskou premiérkou zavře dveře pro jednání s S&D a případně i Obnovou Evropy a Zelenými. Všechny tyto frakce už uvedly, že von der Leyenovou potopí v případě, že se dostatečně nevymezí vůči krajní pravici.

Pokud ze seznamu možných partnerů vyškrtneme ECR, potřebuje současná šéfka Evropské komise i podporu Zelených, s nimi by měla s přehledem přes 400 hlasů. Jenže nic není v Evropském parlamentu tak nejisté, jako podpora této frakce. Von der Leyenovou od jejího zvolení v roce 2019 systematicky nehájí. Jeden ze členů Zelených Daniel Freund se nechal slyšet, že jeho frakce má „celou řadu požadavků a podmínek“, pokud pro von der Leyenovou má zvednout ruku. Jmenoval například dodržení původního Green Dealu a bedlivou kontrolu dodržování právního státu ve členských zemích. Manévrovací prostor tu tedy je, přichází však ještě jedno „ale“.

Končím a mstím se!

Tím je již zmíněný předseda Evropské rady Charles Michel. Ten podle Lisabonské smlouvy po pěti letech ve funkci končí a musí si tak hledat jiný lukrativní post. Do čela Evropské komise má dveře zavřené, podle zákulisních informací pokukuje po pozici vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, kde by nahradil Josepa Borrella.

Kariérní budoucnost je jednou věcí, Michela však v následujících měsících bude pohánět i osobní msta. „Všechny už to začíná štvát, ani se nesnaží skrývat, že mu jde o to, aby von der Leyenová klopýtla a on si pro sebe uzmul co nejlukrativnější místo,“ nechal se slyšet jeden z vysoce postavených bruselských úředníků. Panují obavy, že Michel bude místo konstruktivního vyjednávání plnit roli umanutého disruptora, jehož „hlavním cílem je odplata“.

Proč nejde na věc diplomaticky a nevyjedná si co nejlepší pozici výměnou za podporu von der Leyenové? Jeden z evropských diplomatů listu Politico odpověděl jednoduše: „V případě Michela je to jen já, já a zase jenom já.“ A v čem tkví tolik omílaná odplata?

Von der Leyenová se od počátku svého mandátu stala takřka nechybující krizovou manažerkou, Michela chladně setřela po jeho faux pas při oficiální návštěvě Turecka a šéf Evropské rady v posledních letech zůstává v jejím stínu. Veřejný obrázek si nezlepšil ani svým nepochopitelným krokem, kdy se hodlal vzdát svého postu a kandidovat v blížících se volbách. Své rozhodnutí vzal po kritice zpátky a v Bruselu si tím znepřátelil řadu vlivných lidí.

Až budou v neděli večer sečteny poslední hlasy, pro von der Leyenovou začne nejintenzivnější fáze boje. Bez ohledu na výsledky ji čeká křehký politický tanec, který může jednu z nejvlivnějších světových političek sesadit z trůnu. Freund k tomu trefně uvedl: „Von der Leyenová nerada riskuje. Určitě udělá vše pro to, aby si nemusela projít parlamentní uličkou hanby.“