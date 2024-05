Fico spadl, až mi bylo špatně. Svědci z Handlové se vrátili na místo činu

Incident u místního domu kultury už prakticky nic nepřipomíná. Někteří kolemjdoucí spekulovali, že díra ve stromě je stopou po kulce, útočník vystřelil celkově pět ran a podle ministra obrany Roberta Kaliňáka čtyři z nich předsedu vlády zasáhly. Úřady už odstranily také mobilní kovové zábrany, u nichž před útokem na Fica střelec postával ve skupince dalších lidí.

„Jsou to hrozné věci, to se nemělo stát. Fico podával ruku lidem a poté to přišlo. Fico spadl. Až mi přišlo fyzicky špatně,“ uvedl ve čtvrtek dvaašedesátiletý Jaro Kníž, když popisoval průběh atentátu na premiéra.

Tvrdil rovněž, že útočník, kterého policie po střelbě zadržela, na místním náměstí nejprve seděl s jinou osobou.

Svědek dodal, že Fica uznává, protože podle něj stojí na straně lidí, na rozdíl od někdejšího premiéra a nynějšího opozičního politika Igora Matoviče. Doufá rovněž, že střelec neměl napojení na politickou opozici.

Také další svědek litoval útoku na premiéra, politika je podle něj špinavá věc. „Stál jsem u zábran, když padla rána. Jen mi to tak zahučelo u ucha,“ řekl. Kritizoval členy ochranky premiéra, že útoku nezabránili.

Primátorka Handlové Silvia Grúberová novinářům řekla, že agrese ve slovenské společnosti způsobila hrozný čin, což musí každý soudný člověk odmítnout. „Atentát na předsedu vlády je nejen útokem na člověka, na jednoho z nás, ale i útokem na podstatu státnosti a demokracie,“ uvedla.

Útočník podle dostupných informací nebydlel v místě útoku, ale na jihu Slovenska. Před atentátem přijel do Handlové, kde ve středu vláda jednala na svém výjezdním zasedání. Na Fica pak střílel poté, co politik po schůzi kabinetu vyšel pozdravit shromážděné příznivce.

Historie Handlové, která má zhruba 16 tisíc obyvatel, je spjata s hornictvím. Místní doly byly ale uzavřeny v roce 2021. Loni pak Slovensko ukončilo poskytování dotací na výrobu elektrické energie z domácího uhlí, což v praxi vedlo k odstavení tepelné elektrárny Nováky, která se nachází nedaleko Handlové.

Celý region už prochází transformací, aktualizaci jejího plánu právě na středečním jednání projednala vláda. Fico už v minulosti často svolával zasedání svých kabinetů do různých regionů země.

Po atentátu byl Fico hospitalizován ve fakultní nemocnici v Banské Bystrici na středním Slovensku. Hned ve středu podstoupil pětihodinovou operaci. Jeho stav byl podle informací z dnešního poledne vážný. Nemocnici a okolí hlídají členové bezpečnostních složek, kteří kontrolují kromě jiného vstup do budovy.