V Rusku mají jasno: Fica chtěl zavraždit zběsilý mučedník liberalismu

Od střelby v Handlové ještě neuteklo ani pět hodin a politolog Sergej Markov naťukal na Telegram: pachatel atentátu na Roberta Fica představuje specifický politický druh, který byl měl vstoupit do slovníků jako „typ Čintula“. Stojí za povšimnutí, že Markov činí psychickou analýzu útočníka, aniž by uměl správně napsat jeho jméno.

„Typ Čintula – pojmenovaný po vrahovi slovenského premiéra – je politickým druhem, který se vyskytuje velmi často. Má několik charakteristických rysů. Nejdůležitějším z nich je, že je velmi ideologizovaný. Je napůl vědomým produktem dominantní propagandy,“ argumentuje komentátor napojený na putinovskou stranu Jednotné Rusko.

Pachatel atentátu je podle něj samozvaný liberál, který však v praxi popírá svobodu, podporuje diktaturu a je proti právu druhých lidí na jiné názory. Stejným „Čintulou“ jsou podle Markova proevropští politici na Ukrajině, v Gruzii a všichni političtí emigranti z Ruska.

„To je oficiální ideologie Západu: vytvořit miliony takových Čintulů... Rozpoznat Čintulu je snadné, ale ‚deaktivovat Čintulu‘ je velmi obtížné. Čintulové jsou živé bomby, jsou to moderní liberální evropští šahídi,“ píše Markov s odkazem na arabské označení pro mučedníka, který je ve jménu islámu ochoten položit život.

Dosavadní informace o Juraji Cintulovi (jak správě zní jméno podezřelého muže) ovšem Markovovu typizaci výrazně zpochybňují. Jednasedmdesátiletý literát a pracovník bezpečnostní agentury z města Levice se sice letos v únoru účastnil protivládních demonstrací, v minulosti se ale také zapojil do akcí paramilitární organizace Slovenští branci, která se netají sympatiemi k Rusku.

Slovenská policie jednasedmdesátiletého Cintulu ve čtvrtek obvinila z pokusu o úkladnou vraždu. Hrozí mu až doživotní vězení. Atentát na Roberta Fica ve čtvrtek odsoudil i ruský prezident Vladimir Putin, který slovenskému premiérovi popřál brzké uzdravení.

„Tento útok co nejdůrazněji odsuzujeme a považujeme ho za absolutně nepřijatelný. Je to velká tragédie. Doufáme, že se panu Ficovi podaří se z toho dostat a co nejrychleji se zotavit. Přejeme mu brzké uzdravení,“ řekl mluvčí prezidenta Dmitrij Peskov.

Putin už ve středu zaslal slovenské prezidentce Čaputové telegram, ve kterém střelbu označil za ohavný zločin. „S rozhořčením jsem se dozvěděl o pokusu připravit předsedu vlády Slovenské republiky Roberta Fica o život,“ napsal Putin. „Roberta Fica znám jako člověka odvážného a se silnou vůlí. Pevně doufám, že mu tyto vlastnosti pomohou tuto obtížnou situaci překonat,“ dodal ruský vůdce.

Agentura Reuters označila zaslání telegramu Putina do Bratislavy za ojedinělý krok. Vztahy mezi Moskvou a Západem se prudce zhoršily poté, co ruská armáda na Putinův rozkaz vpadla v roce 2022 na sousední Ukrajinu. Ruská státní agentura TASS v souvislosti s Putinovým telegramem napsala, že Fico je znám svou kritikou „strategie Západu ohledně situace na Ukrajině“.

K atentátu se vyjádřil i bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv, který Fica označil za pragmatického, nerusofobního politika, který na rozdíl od zbytku evropského establishmentu neztratil kontakt s realitou a „nechce, aby se občané Evropy proměnili v radioaktivní popel“.

„Pachatelem útoku je zběsilý, marginalizovaný intelektuál. Něco jako Gavrilo Princip, ale naruby. Jistě, Fico se mu nelíbil. Psal různé nesmysly. Ale to, co udělal, byla kvintesence nové Evropy – debilní, rusofobní, vazalská, bezuzdná a zcela bezhlavá. Neochotná uvědomit si základní věci. Připravená vrhnout své občany do výhně sobecké americké politiky. Evropa odporných degenerátů, kteří neznají své dějiny,“ píše Medveděv.