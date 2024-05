Na reakci měli Ficovi ochránci vteřinu. „Experti z TV“ by to nedali, říká Charvát

Pusťte si rozhovor s ochráncem ve válečných zónách Charvátem také v audiu:

Bývalý policista Zdeněk Charvát se zúčastnil ochranných misí ve válečných zónách v Afghánistánu a Iráku jako osobní strážce, kde strávil dohromady řadu let. Působil zde jako medik a poté velitel mezinárodního týmu ochrany VIP osob. Na kurzech jeho firmy Hard Task přednáší poznatky z praxe a je autorem odborných manuálů. Stojí za metodikou výcviku zákroku Policie České republiky proti aktivnímu střelci.

Charvát rozebral záznam atentátu na premiéra Fica v desetinách sekundy. „Střelec vytasil zbraň ze skrytého nošení a vystřelil za 0,8 sekundy. Strážce reagoval v 1,2 sekundy. Pokud se nemýlím, tak všech pět výstřelů padlo během 2,5 vteřin. Taková rychlost reakce je velmi slušná,“ říká Charvát.

„Řeknu, jaké to pro mě bylo v Iráku. První měsíc jsem jel na 101 procent, v každém vidíte útočníka, špičkově se sehráváte s ostatními. Ale měsíce a roky jdou a třeba každý ochránce je s VIP 10 let. Stane se z toho rutina,“ vysvětluje.

Podle expolicisty a ochránce Charváta je vidět, že příslušníci Ficovy ochranky vědí, co mají dělat a nevidí příliš chyb, kterých by se dopustili. A často je pro přidělenou ochranku složitá domluva s vládním činitelem. „Půjdete za ním a řeknete mu: Jdeme na běžné zasedání, stejně jako desetkrát ročně posledních dvacet let, nemáme indicii o útoku a my chceme, abyste si vzal vestu, poslouchal nás a nechodil mezi lidi. A on řekne: Proč?“

