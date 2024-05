Tragická eskalace, Fico k polarizaci a nenávisti přispěl, píší ve světě

Od návratu Roberta Fica do pozice slovenského premiéra v zemi stoupalo napětí, středeční útok na předsedu vlády ale Slovensko zatáhl do neprobádaných vod. Napsala to zpravodajská společnost BBC, která podobně jako další světová média situaci podrobně sleduje. Západní média se shodnou na jednom – slovenská společnost je extrémně polarizovaná.