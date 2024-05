Atentátník je na svůj čin hrdý. Obvinili ho z pokusu o vraždu, hrozí mu doživotí

Slovenská policie obvinila jednasedmdesátiletého Juraje C. podezřelého z útoku na Fica z pokusu o úkladnou vraždu, uvedla TV Markíza. Hrozí mu až doživotní vězení. Řekl, že je hrdý na to, co udělal. Nyní je zadržován v Nitře.