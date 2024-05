Básník, někdejší sekuriťák a sympatizant opozice. Kdo je podezřelý z útoku na Fica

„V tuto chvíli víme jen tolik, že měl být zadržen. Na některých záběrech ho někteří z nás poznali. Vůbec si to ale neumíme vysvětlit, proč to udělal, samozřejmě on opravdu nebyl volič Roberta Fica, ale že by chtěl spáchat někdy něco takového ani náznakem neřekl. Byl sice v některých věcech ráznější, ale rozhodně ne žádný pomatenec,“ řekla iDNES.cz jedna z členek Literárního klubu Duha.

„Už nám píší na profily, že jsme odpad společnosti, že za všechno můžeme my, protože jsme dlouhodobě sympatizovali se současnou opozicí, nikoliv koalicí Roberta Fica. Já osobně mám strach,“ řekla další členka.

C. žije v Levicích, městě na jihu Slovenska zhruba 40 kilometrů od Nitry. V minulosti pracoval jako zaměstnanec bezpečnostní agentury v místním obchodním centru. V roce 2016 jej v obchodním domě zbil mladý muž, který byl pod vlivem drog.

„Vybíral z mrazáku mražená kuřata a házel je přítelkyni. Říkal jsem mu to klidně, ale neměl žádnou úctu k šedinám, viděl, že jsem menší a starší a pustil se do mě a v jedné uličce mě srazil do regálů,“ popsal tehdy incident.

Podle zdroje blízkého vyšetřování střílel C. na slovenského premiéra z bezprostřední blízkosti z legálně držené pistole. Minimálně jedna střela měla premiéra zasáhnout do oblasti břicha.

Literární klub Duha byl založen v roce 2005 v Levicích. Juraj C. byl jeho zakladatelem, od roku 2008 do roku 2016 byl jeho předsedou. Sám sebe charakterizuje jako spisovatele, básníka a nespokojence. Vydal tři básnické sbírky s názvy Sen rebela, Diptych a Osy - satira, v roce 2010 mu vyšel román Poselstvo obětí, v roce 2015 kniha o Romech - Efata.