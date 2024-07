Můj syn Xavier zemřel, říká miliardář Musk na adresu své transgender dcery

„Byl jsem v podstatě oklamán, abych podepsal dokumenty za jednoho ze svých starších chlapců, Xaviera. Bylo to ještě předtím, než jsem vůbec pochopil, co se děje, a navíc zrovna řádil koronavirus, takže v tom byl velký zmatek. A bylo mi řečeno, že by Xavier mohl spáchat sebevraždu,“ řekl Elon Musk k tranzici svého potomka.

Podle neziskové organizace The Trevor Project v roce 2023 vážně uvažovalo o sebevraždě 46 procent mladých transgender a nebinárních lidí v USA.

Vivian Jenna Wilsonová (Santa Monica, 20. září 2022)

Jordan Peterson, který vedl rozhovor pro Daily Wire, označil Muskovy počáteční obavy ze sebevraždy za „lež od samého počátku“ a uvedl, že pro to „nikdy neexistovaly žádné důkazy“. Tvrdil také, že vyšší počet sebevražd transsexuálů způsobují spíše skryté deprese a úzkosti než genderová dysforie.

„Je to neuvěřitelné zlo a souhlasím s vámi, že lidé, kteří to propagují, by měli jít do vězení,“ odpověděl Musk na otázku o genderové dysforii.

„Byl jsem k tomu donucen podvodem. Nebylo mi vysvětleno, že léky blokující pubertu jsou vlastně jen sterilizační léky. V podstatě jsem přišel o syna. Ne nadarmo se tomu říká ‚deadnaming‘. Důvod, proč tomu tak říkají, je ten, že váš syn je mrtvý. Můj syn Xavier je mrtvý, zabil ho virus woke kultury,“ prohlásil miliardář.

Jako deadnaming se označuje používání původního jména transgender osob bez jejich souhlasu, tedy adresování těchto lidí jménem, ke kterému se už nehlásí, protože neodpovídá jejich současné genderové identitě. V tomto smyslu se jedná o „mrtvé“ (dead) jméno (name).

Muskova dcera si právně změnila pohlaví v roce 2022, z původního Xaviera si změnila jméno na Vivian Jennu. V soudních dokumentech prozradila, že si již nepřeje být se svým otcem jakkoli spojována.

Zatímco miliardář se k dceřině proměně původně stavěl podle jeho slov vcelku optimisticky, časem se jejich názory začaly odlišovat natolik, až ji Musk veřejně označil za komunistku a její politické názory svedl na drahou soukromou střední školu, kterou v té době navštěvovala.

Elon Musk zplodil za posledních 22 let údajně 12 dětí a veřejně hovoří o tom, že svět je málo zalidněný.