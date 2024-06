Základ studijního úspěchu tkví v tom, jestli se děti do škol těší, říká Zatloukal

V testování České školní inspekce dosáhly lepších výsledků školy s větší sebedůvěrou žáků. Tu ovlivňuje průběh výuky a zda dítě při ní zažije úspěch. Důležité také je, aby učitelé mezi sebou sdíleli změny chování a nálady žáků. Sekundární analýzu ve středu novinářům představil ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.

ČŠI testovala úroveň žáků pátých a devátých tříd z českého jazyka a matematiky. „U škol s výrazným pozitivním posunem je méně častý výskyt demotivujícího chování učitele, mají častěji vyšší podporu poskytovanou učiteli a spolužáky navzájem, žáci jsou aktivnější ve výuce a méně v ní vyrušují,“ popsal Zatloukal výsledky studie.

Právě to, jestli se žáci i zaměstnanci do školy těší, je podle inspekce pro rozvoj zásadní. „Děti ve školách dosahují lepších výsledků, pokud panuje ve škole vzájemná důvěra. Zájem o žáky ve výuce, ale také mimo ni společně s dobrou a funkční komunikací uvnitř pedagogického sboru se pozitivně odráží v testování,“ míní inspektor.

Naopak, pokud žáci zažívají demotivující chování učitele, v testování propadají. „Z chování učitele mají žáci například pocit nějaké křivdy, že je nespravedlivě hodnotí nebo že si myslí, že nejsou chytří, že na to nemají a že nedosáhnou vzdělávacích cílů, že se hodí maximálně na učňák. To jsou příměry charakteristické pro demotivující chování učitelů. Samozřejmě pokud jsou k dětem ironičtí či urážliví, tak to je naprosto devastující pedagogický přístup,“ vysvětlil chování některých pedagogů Zatloukal.

Záleží i na velikosti školy. „Ve skupině plně organizovaných škol, které mají alespoň dvě plné třídy v každém ročníku, je největší podíl těch, které se dramaticky zlepšily. Naopak ve skupině škol, které byly výborné a najednou jsou v kategorii s nejhoršími výsledky, je zase významně vyšší podíl těch malých plně organizovaných škol,“ objasnil Zatloukal iDNES.cz.

Důvodem je podle inspektora nižší počet kvalifikovaných aprobovaných pedagogů, nižší vzdělávací nabídka i nižší výběr cizích jazyků. Naopak společným znakem zlepšujících se škol je pozitivní motivace žáků a posilování kompetencí učitelů třeba v řízení třídy a lepší práci s žáky, kteří vyrušují.

Malé školy nemohou v případě některých aprobací nabídnout plnohodnotný úvazek. „Když máte předmět, který má jenom dvouhodinovou dotaci týdně a vy máte jednu třídu v ročníku, tak prostě tomu učiteli úvazek neposkládáte. Proto by bylo dobré, jak to navrhuje MŠMT, takové školy administrativně sloučit, jelikož pak by mohly sdílet i učitele,“ myslí si inspektor.

Vzdělání o formách hodnocení žáků také pomáhá, jelikož podpora žáků ovlivňuje pozitivně jejich studijní výsledky. Je dobré, když učitelé poskytují zpětnou vazbu s radou a ke známce získají žáci komplexní vysvětlení, co je potřeba zlepšit.

Důležitá je i rodina. „Rušivé chování je vyšší ve třídách, kde mají méně podporující rodinné zázemí, proto je důležité, aby se učitelé vzdělávali v řízení třídy a managementu a pedagogických přístupech,“ plyne ze zjištění inspekce podle Zatloukala.

„Když mám jako pedagog žáky, kteří mají podporující rodinné zázemí, tak si můžu dovolit zařazovat aktivitu v hodině, když mám žáky z toho méně podporujícího prostředí, tak je potřeba střídat ty přístupy. To znamená, že když se budu v jedné hodině soustředit na rozvoj znalostí žáků, v dalších hodinách, kdy si ty znalosti upevňují, je zapojím do různých aktivit skupinové práce, dám jim prostor pro komunikaci s učitelem. Je to hodně důležité proto, že ti žáci mají možnost se projevit, mají možnost spolupracovat, mají možnost zažít úspěch,“ doplnil ústřední školní inspektor.

Kvalita rodinného zázemí žáků má také zásadní význam pro jejich vzdělávání. Ve skupině škol s výrazným zhoršením byly častěji zastoupené školy s nižším socioekonomickým statusem žáků a jejich menší motivací a sebedůvěrou.

Z analýzy mimo jiné vyplynulo, že školy se postupně v testování zlepšovaly, když byly větší. U malých škol jsou horší personální záležitosti, například menší nabídka nepovinných předmětů nebo výuky jazyků.

Pro školy s horšími výsledky připravila ČŠI analytické listy, které mají podle Zatloukala postavenou strukturu vycházející z indexu, aby i samotní učitelé uvěřili, že má smysl se zmíněnými způsoby žákům věnovat. Obsahují také příklady škol, kde se ti žáci těší do škol, a aby se mohly školy s horšími výsledky inspirovat v konkrétních činnostech.