PŘEHLEDNĚ: Pět výstřelů a hodiny na sále. Co víme o atentátu na Fica?

Jak probíhal atentát?

Premiér Robert Fico se ve středu účastnil výjezdního zasedání vlády v regionech. Po jednání ve městě Handlová absolvoval krátký tiskový brífink, ještě předtím, než začali pokládat otázky novináři, odešel. Vydal se před kulturní dům, kde se zasedání vlády odehrávalo, a šel pozdravit několik desítek lidí, kteří postávali u bezpečnostních zábran.

Jeden z přihlížejících, kterého policie později identifikovala jako jednasedmdesátiletého Juraje C., na premiéra zavolal: „Pojď sem, Robo.“ Pohybem naznačil, že si chce s Ficem podat ruku. Držel v ní zbraň a na překvapeného politika pětkrát vystřelil. Tři výstřely ho zasáhly, premiér se sesunul k zemi. Policisté, kteří stáli na na straně přihlížejících, útočníka srazili k zemi. Ostatní lidé se nerozutekli, ale střelci začali vulgárně nadávat.

Členové ochranky Fica ihned zvedli ze země, naložili ho do auta a odjeli. Kulturní dům, v němž měla Ficova vláda výjezdní zasedání, po atentátu evakuovali. Policie také okolí místa činu uzavřela páskou a zajistila bezpečnost zbylých členů kabinetu. Střelce policie zadržela, spoutala a převezla k výslechu.

Jaký je zdravotní stav Fica?

Devětapadesátiletý premiér byl nejprve převezen do nemocnice v Handlové, jejíž mluvčí uvedla, že byl při vědomí a jeho životní funkce byly stabilní. Vrtulník jej posléze transportoval do nemocnice v Banské Bystrici, do Bratislavy by to podle vyhodnocení lékařů trvalo příliš dlouho vzhledem k nutnosti akutního zákroku.

V nemocnici v Banské Bystrici byl přijat podle lékařské zprávy krátce před 16:00. Byl při vědomí, komunikoval a nasazenou měl kyslíkovou masku, saturace byla 97 procent. Ránu v oblasti břicha mu lékaři překryli sterilním obvazem, provizorně ošetřené měl i střelné poranění na levém předloktí a palci na noze. Lékaři mu provedli rychlou sonografii a CT břicha i rentgen předloktí a poranění na noze. Následně po převezli na operační sál.

Operace vážně zraněného Fica trvala podle ředitelky nemocnice Miriam Lapuníkové pět hodin, pracovaly na ní dva operační týmy. „Jeho stav je stabilizovaný, ale stále velmi vážný. Zůstane na jednotce intenzivní péče, kde se o něj bude starat celý tým lékařů,“ uvedla Lapuníková ve čtvrtek ráno. Ministr životního prostředí Tomáš Taraba ve středu večer uvedl, že projektil Ficovi „zasáhl břicho a kloub“. Ředitelka nemocnice na ranní tiskové konferenci konkrétní povahu zranění nespecifikovala.

Kdo je útočník?

Útočníkem je 71letý spisovatel Juraj C., zakladatel spolku Literárny klub Duha ze slovenských Levic. V minulosti pracoval jako zaměstnanec bezpečnostní agentury SBS v místním obchodním centru. V roce 2016 podpořil radikální hnutí Slovenští branci.

„Do Evropy, jejíž jsme trvalou součástí, přicházejí statisíce migrantů. Slovenští branci se nepřipravují na boj, ale na obranu. Když vám někdo řekne, že se připravují na válku, nevěřte mu. Jejich prvořadou úlohou je ochrana obyvatel, země, tradice, kultury – jsou to vlastenci. Já těm mladým chlapcům a děvčatům věřím a vyjadřuji jim veřejnou podporu,“ řekl tehdy Juraj C.

Před osmi lety na internetu avizoval, že sbírá podpisy na vznik politické strany Hnutí proti násilí. „Násilí je často reakcí lidí, jako forma projevu obyčejné nespokojenosti se stavem věcí. Buďme nespokojení, ale ne násilní!“ psal tehdy. Byl také členem Spolku slovenských spisovatelů.

Na videu, které se po útoku objevilo na síti X, řekl, že nesouhlasí s politikou současné slovenské vlády. Nelíbí se mu, že „zlikvidovali masmédia“. „Proč je RTVS napadaná?“ ptá se s odkazem na vládní kroky proti veřejnoprávní televizi a rozhlasu, které podle kritiků ohrozí nezávislost tohoto média.

Juraj C. ve své knize Efata také souhlasil s volebním programem krajně pravicové strany LSNS vedené odsouzeným Marianem Kotlebou, například se zastavením sociálních dávek pro Romy. Vyjádřil k ní také sympatie ke slovenským masovým vrahům a zamýšlel se, jak má konat jednotlivec v případě, že stát selhává. Podle útočníka je pochopitelné, že se lidé v případě nespokojenosti rozhodnou pro radikální řešení.

Policie ve čtvrtek dopoledne Juraje C. obvinila z pokusu o úkladnou vraždu, Hrozí mu až doživotní vězení.

Kdo převezme povinnosti po Ficovi?

Podle zákona předsedu vlády během jeho nepřítomnosti zastupuje vicepremiér v souladu s rozhodnutím ministerského předsedy. Ficův nynější kabinet má čtyři místopředsedy, jedním z nich je ministr obrany a Ficův blízký spolupracovník z jeho strany Směr Robert Kaliňák. Je pravděpodobné, že právě on během rekonvalescence postřeleného premiéra převezme jeho povinnosti.

Reakce vládních politiků

Koaliční partneři i členové strany Směr v reakci na postřelení Fica obvinili média i členy opozice. Předseda Slovenské národní strany Andrej Danko označil redaktory Denníku N za „odporná prasata“. Pro Slovenskou národní stranu v této etapě začíná politická válka. Dojde ke změnám ve vztahu k médiím,“ prohlásil Danko.

Místopředseda slovenské sněmovny a Směru Ľuboš Blaha na tiskové konferenci krátce po střelbě uvedl: „Zlost, hněv, nenávist, to je výsledek vaší činnosti – progresivistů, celé opozice, liberálních médií. Kvůli vaší nenávisti bojuje Fico o život. Léta jste živili strašidelnou nenávist. Vinu, kterou nesou progresivisté, všechna liberální média, nikdy nesmyjí.“

Richard Glück z vládního Směru krátce po tom, co se dozvěděl o atentátu na Fica, přišel do jednacího sálu a křičel na opoziční poslance, že „je to jejich chyba a jsou za to zodpovědní“. Místopředseda sněmovny za vládní stranu Hlas Peter Žiga, který je zastupujícím šéfem parlamentu, považuje atentát za výsledek vybičování vášní a rozdělení slovenské společnosti. „Nikdy v historii Slovenska se takový čin nestal. Stojíme před základní výzvou, jak uklidnit společnost,“ sdělil.