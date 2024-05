Byl milý, říkají sousedé o atentátníkovi. Jeho byt s ním prohledalo komando

„Byl to slušný člověk. Znal jsem ho desítky let. Pokud něco plánoval, nic tomu nenasvědčovalo. Ale do hlavy mu nikdo neviděl,“ řekl osmašedesátiletý Mile Ludovit o střelci, se kterým bydlel ve stejné bytovce. „Celá naše budova se snaží pochopit, proč to udělal,“ dodal.

Juraj C. se v pátek ráno do svého bytu vrátil, a to když ho Národní kriminální agentura přivezla, aby v jeho přítomnosti obydlí prohledala. Podle televize Markíza se policisté na místě zdrželi několik hodin, během nichž zajišťovali důkazy. Ven poté vynesli počítač a dokumenty.

Pachatel měl na sobě neprůstřelnou vestu a helmu. Když vycházel z bytu, obklopovali ho čtyři policisté elitního komanda Lynx a v ruce držel igelitku. Vyšetřovatelé prohledali také jeho chatu v Jablonovce.

Jednasedmdesátiletý Juraj C. na Fica zaútočil ve středu po výjezdním jednání kabinetu v nedaleké Handlové. Policie ho ihned zadržela. Premiér je po operacích ve stabilizovaném stavu, který je ale nadále vážný.

Motivem zločinu byl podle policie nesouhlas s politikou vlády. Slovenský ministr vnitra pachatele označil za osamělého vlka, který se radikalizoval po slovenských prezidentských volbách. Juraj C. byl zároveň sympatizantem polovojenského hnutí Slovenskí branci, jehož členové podstupovali výcvik v Rusku a hlásili se k tamním nacionalistům.

Pokus o atentát vyvolal v Levicích hluboký šok, stejně jako v celém Slovensku. Ludovit uvedl, že s Jurajem C. občas diskutoval o politice. „Neměl silné politické názory, ale vadily mu rostoucími útoky na svobodu slova pod Ficovým vedením,“ popsal důchodce.

„Ale nikdy by mě nenapadlo, že by byl schopen tak strašných činů. Nikdy nemluvil o použití násilí. Nebyl radikální,“ pokračoval soused. Juraje C. viděl naposledy v pondělí, jeho vzezření popsal jako normální.

Slovenská policie atentátníka ve čtvrtek obvinila z pokusu o úkladnou vraždu. Podezřelý se nachází v cele Národní kriminální agentury v Nitře. V případě odsouzení mu hrozí trest vězení 25 let až doživotí.

Sousedům je líto pachatelových příbuzných

Dům, kde útočník žil se svou ženou, nyní nonstop střeží policie. „Před několika lety odešel do důchodu a většinu času trávil doma. Když se v médiích začalo šířit jeho jméno, nevěřil jsem tomu. Říkal jsem kolegům, že toho pána znám a určitě došlo k nějakému omylu,“ řekl portálu Pravda další ze sousedů, jenž si přál zůstat v anonymitě.

„Je mi velmi líto paní Cintulové, zřejmě neměla tušení, co její manžel chystá. Ve středu ráno jsem ji viděla vystupovat z autobusu, usmívala se. Asi netušila, co ji za pár hodin čeká,“ řekla Pravdě další sousedka Cintulových. Ti spolu měli podle ní hezký vztah. „Nikdy mě nenapadlo, že by byl Juraj držitelem zbraně. Neměl žádné konflikty, věnoval se umění,“ dodala žena.

Rozporuplné zprávy o Cintulových motivech v Levicích vyvolaly podle tamních obyvatel rozkol a zmatek. „Všichni o tom teď mluví. Někteří říkají, že to byl proruský aktivista, jiní ho označují za levicového teroristu a obviňují opozici, že útok podnítila. Záleží na tom, koho se zeptáte a koho volil,“ řekl listu The Guardian Martin, který bydlel nedaleko Juraje C.

Ten v Levicích v roce 2015 založil „skupinu proti násilí“. Už o rok později se ale dostavil na setkání Slovenských branců. „Do Evropy přicházejí statisíce migrantů. Hnutí se nepřipravuje na boj, ale na obranu. Jsou to vlastenci,“ napsal tehdy. Podobné narativy obsahovaly i jeho básně.

Podle Marina je střelba tragická, zároveň ale podotýká, že to byl právě „Fico a jeho strana, kdo přispěl k této atmosféře nenávisti ve společnosti“. Někteří v Levicích se obávají, že atentát toto napětí ještě rozjitří. „Doufám, že se mýlím, ale myslím, že to nebyla poslední střelba,“ řekla dvaadvacetiletá Jana.