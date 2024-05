Opusťme bludný kruh nenávisti, vyzvala společně Čaputová s Pellegrinim

„Různost názorů je přirozená a i my je máme různé. Ale shodujeme se v tom, co je teď pro společnost nejdůležitější. A to je uklidnění situace. Rozhodli jsme se, že pozveme všechny lídry do prezidentského paláce, abychom tuto situaci uklidnili,“ uvedla Čaputová.

„Jsme jedna země, jeden národ a spolu s národnostními menšinami tvoříme jedno lidské společenství. V neposlední řadě chceme vyzvat všechny k zodpovědnému přístupu. Vykročme z bludného kruhu nenávisti a vzájemného obviňování. To, co se včera stalo, byl individuální čin, ale napjatá atmosféra nenávisti byla naším kolektivním dílem,“ je přesvědčena prezidentka.

Poznamenala také, že politici musí mít pod kontrolou své myšlenky, slova a skutky. „Jak myslíme, tím se stáváme, a teď se potřebujeme především stát lepšími lidmi,“ prohlásila.

„Na nenávist nesmíme odpovídat nenávistí“

„Po včerejší události v Handlové jsem zůstal zhrozený nejen jako zvolený prezident, ale i jako člověk. Jsem zhrozen z toho, kam až může dojít nenávist k cizímu názoru. Musíme si otevřeně říci, že atentát na premiéra je atentátem na demokracii,“ prohlásil Pellegrini.

„Slovenskou republiku až do včerejška zdobila schopnost vyřešit všechny krize ústavní a demokratickou cestou. Tento atentát si zaslouží společné odsouzení. Na to může navázat smiřování národa. Je to naše jediná naděje do budoucnosti. Nesmíme na nenávist odpovědět další nenávist, jinak se toto zlo nikdy nezastaví,“ dodal.

Pellegrini také vyzval všechny politické strany, aby přerušily nebo alespoň utlumily předvolební kampaň před volbami do Evropského parlamentu. „Alespoň do té doby, než se situace uklidní,“ uvedl.

„Vážení spoluobčané, obracím se i na vás v této mimořádně těžké chvíli. Ať se každý sám sebe zeptá, zda je toto stav, do kterého jsme se jako národ chtěli dostat,“ prohlásil Pellegrini.

Naše demokracie se bude muset znovu učit chodit, řekl Kalliňák

K uklidnění vášní vyzval po jednání bezpečnostní rady i ministr obrany Robert Kaliňák. „Vášně, které v posledních měsících lomcovaly slovenskou společností, nyní musíme utišit,“ vyzval s tím, že nikdo nechce žít tam, kde mu za jeho názory hrozí, ať už fyzický či verbální. Podle něj se tak, jako možná Fico, „i naše demokracie bude muset učit znovu chodit“.

„Slovensko stojí na křižovatce a buď půjdeme cestou stavení šibenic před domy politiků, cestou k občanské válce a přímo do pekla, nebo půjdeme cestou, že si uvědomíme, že je už na čase být normální a přestat tu strunu napínat a spojit se jako společnost,“ řekl ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok.

Eštok zkritizoval „část mediálního prostoru“ svými výroky o neočkovaných jako „sviních“ či o protestujících jako o „dezolátech“ přispívá k šíření nenávisti. „Poučme se s tím, co se stalo včera,“ dodal ministr, že vítá gesto Čaputové a Pellegriniho. „Takto by měla vypadat politika.“