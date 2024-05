Útoku na Fica se chytí dezinformátoři. Útoky byly a budou, říká politolog

Jaký dopad bude mít útok na premiéra Roberta Fica na slovenskou společnost?

Samozřejmě bude záležet na tom, kdo bude pachatelem. Jestli je to útočník s politickým přesvědčením nebo jde o osamělého šílence. Nyní můžeme skutečně jen spekulovat. Krátkodobě se politická situace zřejmě umírní. Je to samozřejmě šok i pro Ficovy odpůrce. Na sociálních sítích se již objevují vzkazy i od protivníků, že tohle je nepřijatelný způsob politického boje. Také záleží na tom, v jakém zdravotním stavu premiér Fico je. Pokud by došlo ještě k větší tragédii a on atentátu podlehl, tak by to znamenalo nutnost nějakým způsobem přeskupovat slovenské politické síly. To by ale vedlo k větší polarizaci, což zatím nechci předjímat. Je skutečně málo informací. V dané chvíli je to šok.