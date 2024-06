Vykálíme se do Seiny. Francouzi chtějí Macronovi překazit olympijskou koupel

Na konci února Macron před novináři slíbil, že se v Seině vykoupe. „Datum vám ale neřeknu, ještě byste tam přišli,“ dodal se smíchem. Později několikrát zopakoval, že má v úmyslu svůj slib dodržet. Když pak otevíral klíčovou čističku dešťové vody v Champigny-sur-Marne, ujistil, že voda v řece protínající Paříž bude „čistá“, až do ní poleze.

Primátorka Paříže Anne Hidalgová, která u příležitosti zahájení olympiády pronesla stejný slib, nakonec datum koupele stanovila na neděli 23. června. „Víc neříkej,“ pomysleli si odpůrci francouzského prezidenta i vedení metropole. A rozjeli iniciativu, která má politikům jejich PR akci znechutit.

„Třiadvacátého června kadím do Seiny pro Macrona,“ nazvali tvůrci své stránky, kde se zájemci dozvědí podrobnosti chystaného plánu. Mysleli přitom i na mimopařížské. Ti si v připravené kalkulačce mohou spočítat, kdy si s ohledem na vzdálenost svého bydliště od hlavního města musejí přijít do této řeky ulevit, aby jejich „balíček“ do Paříže doputoval včas.

Pokud je tak někdo třeba 500 kilometrů daleko a chce to stihnout přesně do poledne 23. června, musí se k řece vydat už 13. června ve 2 hodiny ráno. Někomu, kdo bydlí jen 30 kilometrů daleko, to prý stačí udělat až v 9 hodin večer v předvečer Macronovy koupele. Kromě primátorky svou účast v tento den ohlásil i pařížský policejní prefekt Laurent Nuñez a regionální prefekt Marc Guillaume. Zda v toto datum přijde i sám prezident, není potvrzeno.

Autoři nápadu však počítají s tím, že se tak stane. „Protože poté, co nás hodil do s*aček, je na nich, aby se teď koupali v našich s*ačkách,“ píší na webu. Podle stanice France 3 ji stvořil „dvacetiletý až pětadvacetiletý“ ajťák, který si přeje zůstat v anonymitě. Podotýká, že s hashtagem, který jeho iniciativu šíří dál na sociálních sítích, nemá nic společného.

„Ten web explicitně nevyzývá lidi, aby 23. června někde defekovali. Na druhou stranu, někteří lidé uvádějící ten hashtag to skutečně chtějí udělat. Chtějí se vykadit ve správnou chvíli a na správném místě, aby starostce Paříže ukázali, že nesouhlasí s její současnou politikou a utrácením za olympijské hry, a stejně tak s politikou Emmanuela Macrona, který oznámil, že si tam také zaplave,“ řekl muž. I jemu vadí, že se „miliony a miliardy investují do olympijských her, zatímco se všechny veřejné služby nechávají ladem, ať už hromadná doprava nebo hygiena ve městě, které je plné krys“.

Olympijské hry v Paříži začínají v pátek 26. července a potrvají do neděle 11. srpna a francouzská stanice připomíná, že ať už si o tamních politicích, olympiádě nebo čemkoliv jiném myslí kdokoliv cokoliv, účast na hromadném defekování do řeky může pachatele přijít draho. Za narušování veřejného pořádku tohoto typu hrozí pokuta 68 eur (zhruba 1 600 korun).

