Výcvik v Rusku a citáty Štúra. Juraje C. fascinovali padlí Slovenští branci

Juraj C. na facebookových stránkách Slovenských branců v květnu 2015 napsal, že ho fascinuje jejich zapálení pro věc. „Upoutalo mě na nich, že se neřídí příkazy státu, což je v pasivní společnosti, jako je ta naše, až nepochopitelné. Imponuje mi jejich nezištné zaujetí. Výstroj a výzbroj si kupují za vlastní peníze. Do Evropy přichází statisíce migrantů. Slovenští branci se nepřipravují na boj, ale na obranu. Jsou to vlastenci,“ pochvaloval si.

Rusko není zakázaná země. Pokud někdo nabízí kvalitní trénink zdarma a nemá žádné politické motivy, nevidím důvod, proč se ho neúčastnit. Peter Švrček zakladatel Slovenských branců