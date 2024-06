Nikdo mi neřekl, jak o jizvy pečovat, říká zakladatelka organizace Císařovnám

Vaše zkušenost s císařským řezem byla impulsem k založení organizace Císařovnám. Co přesně se tehdy stalo?

Na porod jsem se připravovala, řekla bych, nadstandardně. Absolvovala jsem předporodní kurz, měla jsem svoji dulu a načetla jsem snad celý internet. S císařem jsem ale nepočítala. Do nemocnice jsem jela příliš brzy, jelikož jsem to jakožto prvorodička špatně odhadla. Porod pak trval určitou dobu, kterou lékaři zřejmě vyhodnotili jako dlouhou, a tak začali provádět medicínské zásahy, kterými mi z mého pohledu průběh porodu úplně neusnadnili. Ke komplikacím vyloženě nedošlo, ale paní doktorka přišla s tím, že vaginální porod není možný a naplánovali císařský řez.

Řada žen vnímá porod císařským řezem jako selhání. Bylo to tak i pro vás?

Ano, vnímala jsem to jako selhání a vlastně to tak trochu vnímám i doteď. Až díky druhému porodu, který proběhl přirozeně, jsem si dokázala odpustit a uvědomit si, že tu situaci zapříčinily různé okolnosti a že nenastala mojí vinou. Ženy by měly být ubezpečeny, že císařský řez není známka toho, že selhaly nebo byly nedostatečně připravené.

Definuje podle vás přirozený porod ženství?

Nevěřím tomu, že jsou všechny ženy biologicky nastavené tak, že porod vnímají jako poslání. Některé si rády domluví císařský řez a vyhovuje jim to. Nemyslím si, že vaginální porod definuje ženství. V posledních letech však vnímám obrovský tlak sociálních sítí. Přirozené porody dostávají mnohem větší mediální prostor. Častokrát pak dochází k tomu, že si ženy porod idealizují. Žijeme ale ve světě, kde bohužel ne všechny ženy jsou zdravé, ne všechny děti se rodí v termínu a náš systém péče rozhodně není dokonale nastavený. Netvrdím, že je nutné ženy strašit, ale je dobré jim poskytnout reálný pohled.

Některé porodnice stále umisťují ženy po císařském řezu na jednotku intenzivní péče. Vzniká tak separace mezi miminkem a matkou. Máte s tím také zkušenost?

Ano. Separace u nás měla velký vliv jak na kojení, které jsme těžce vybojovávali tři měsíce, tak na hledání vztahu s miminkem. Start s druhým synem, kterého jsem rodila přirozenou cestou, byl určitě snazší. Ta zkušenost může být ale samozřejmě trochu zkreslená, jelikož jsem jakožto druhorodička už tak nějak věděla, do čeho jdu.

Předpokládám, že jste nezažila ani bonding, tedy přikládání dítěte a seznamování s ním?

Ne, bonding neproběhl. Sekce proběhla v celkové anestezii, tudíž ho měl manžel.

Děje se v tomto směru nějaký posun?

Naštěstí jsou už i u nás porodnice, které podporují nepřetržitý kontakt miminka se ženou a neumisťují je po císaři standardně na JIP. V některých porodnicích se ale stále děje to, že žena vidí miminko až dvě hodiny po porodu a pak až za dalších pár hodin. První hodiny jsou důležité kvůli laktaci a také k tomu, aby se žena postupně přetransformovala v mateřskou roli, což se separací může zkomplikovat.

cisarovnamcz Některé císařovny mají čas se na jizvu připravit. Jiným vstupuje do života náhle, ve chvílích, kdy jsou nejvíc zranitelné.



Ať už za sebou máte jakýkoliv císařský příběh, na každém z nich záleží.



Pokud máte ke sdílení cokoliv, co by mohlo ostatní císařovny inspirovat, pobavit, s čím se mohou ztotožnit… nebo co jim pomůže zase o kousek víc zahojit jizvu i duši, mile rádi vám dáme prostor.



Stačí napsat zprávu



Jizva mě bolí doteď

S císařským řezem je neodmyslitelně spojená jizva. Jak se vám s ní žije? V nemocnici mi nikdo neřekl, jak o jizvu pečovat. Doteď mám docela bolestivé srůsty a v souvislosti s nimi také velmi bolestivou menstruaci. Estetické hledisko je taky důležité, toto téma vlastně stále nemám úplně zpracované. Je pro mě poměrně těžké se na jizvu podívat.

Vnímala jste, že máte jizvu nejen na těle, ale i na duši?

Trochu ano. Takovou první pomoc mi poskytla moje dula, se kterou jsem příběh hodně řešila. Bylo osvobozující to mít s kým sdílet. Zážitek jsem zpracovávala dlouho. Musela jsem se naučit přijmout to, že se to tak prostě stalo, a zpětně s tím už nic neudělám. V důsledku mateřského přetížení jsem pak absolvovala několik terapií, a ačkoliv porod nebyl primárním důvodem mé návštěvy, vždy jsme se k němu nakonec dostali.

Na co by se měly ohledně jizvy zaměřit ženy, které mají sekci již předem naplánovanou?

Poradila bych vyhledat gynekologickou fyzioterapeutku už během těhotenství. Ta poskytne rady a instruktáž k rané péči. V porodnici se tomu nevěnují, maximálně při odchodu dostanete informační letáček. Některé porodnice ale zaměstnávají fyzioterapeutky, které se ženám po sekci věnují, což je určitě fajn.

Jak by měla taková raná péče vypadat?

Hodinu až dvě po operaci je dobré začít oblast jizvy prodýchávat. Nejlepší prevencí srůstu je pak co nejrychleji rozpohybovat tělo. Následně bych ženám doporučila vyhledat pomoc fyzioterapeutky nebo duly, klidně už 14 dní po operaci, není nutné čekat až do konce šestinedělí. S jizvou je dobré začít pracovat co nejdříve.

Vytvořila jste také speciální olejíček pro péči o jizvu. Chybí na trhu takové produkty?

Věděla jsem, že je potřeba o jizvu nějakým způsobem pečovat, ale nenašla jsem nic, co by mi vyhovovalo. Obecně mám ráda design a chtěla jsem vytvořit nějaký produkt, a tak jsem oslovila českou firmu, která vytvořila recepturu. Tu jsem pak konzultovala s porodní asistentkou a následně tak vzniklo něco, co tu, z mého pohledu, chybělo.

Projekt Císařovnám

V roce 2023 jste založila projekt Císařovnám. Sama jste porod císařským řezem zažila. Byl to impulz?

Ano. Můj císařský řez mě k projektu inspiroval. S malým miminkem však nebylo tolik času a taky jsem to všechno potřebovala zpracovat. V listopadu 2022 jsem se přihlásila do Akademie pro budoucí zakladatelky, kde jsem získala představu o tom, jak to všechno chci uskutečnit.

Začala jste vytvořením webu. Nyní vás na Instagramu sleduje přes deset tisíc lidí. Jakým způsobem se projekt rozvíjel?

Ve spolupráci s odborníky jsme na web zpracovali zatím pět témat – příprava na císařský řez, porodní asistence, trauma z porodu, možnosti anestezie a hojení jizvy. Webové stránky plánujeme stále rozšiřovat. Dále jsme přidali sekci blogu, kde si mohou čtenáři přečíst osobní zkušenosti žen, které rodily císařem. Vzájemné sdílení je totiž také určitou formou terapie. Pro mě je nejvíc zajímavé vidět různorodost zážitků. Třeba v některých příbězích šlo dokonce o život, ale situace byla tak hezky opečovaná, že z ní žena nakonec vyšla jako absolutní vítěz. Přála bych si, aby to tak bylo vždycky.

cisarovnamcz „To se asi cítíš hrozně, viď?“

„Musíš být na sebe pyšná!“

„To jsi asi vděčná, že vás zachránili.“

„Jsi naprostá hrdinka.“

„Proč by ses měla stydět za císaře?“

„Vážně jsi s tím v pohodě? Nevěřím.“



Už ne, prosím



Emoce, prožívání a myšlenky, které po porodu máme, jsou jedinečné pro každou z nás. Mohou se měnit v čase, s příchodem nových informací, zážitků a příběhů.



Každá z nás se s nimi vyrovnává po svém, jinak dlouho. Někdy je to s pomocí, jindy bez ní. A všechny ty varianty jsou správné



Zobecňování a škatulkování může zbytečně ublížit. A rady typu „měla by ses cítit takhle…“ nejen, že ještě nikomu nepomohly, ale také neumí naše emoce zázračně přepnout.



〰️ Po císařském řezu se můžeme cítit skvěle.

〰️ Ale také zažívat opravdu těžké momenty.

〰️ Po porodu můžeme mít pocit absolutního triumfu.

〰️ Ale také selhání, zmatek, šok, zklamání…

〰️ Můžeme cítit krásný nenarušený vztah s miminkem.

〰️ Ale také bariéru, kterou je třeba zahojit.



A tak dále.



Jaké byly vaše pocity po porodu císařským řezem? A jak se vyvinuly v čase?



Spolupracujete s rozsáhlým týmem odbornic a odborníků. Jak jste získávala kontakty?

Začala jsem v užší sociální bublině. Moje dula mi dala kontakt na kolegyně, které mě následně odkázaly na další odborníky. Také na Instagramu jsem oslovovala lidi z oboru s nabídkou spolupráce. Většina z nich s nadšením přislíbila pomoc.

Setkala jste se s nějakým zlehčováním této problematiky?

Musím říct, že jsem se zatím setkala s převážně pozitivním přístupem. Většina odborníků je velmi podporující a vnímá potřebu o sekci více mluvit. Jedním z prvních oslovených byl pan docent Ondřej Šimetka z Fakultní nemocnice v Ostravě, který mi dokonce umožnil projekt odprezentovat na jeho lékařské konferenci. Díky tomu se dostal mezi odbornou veřejnost, což bylo super.

Co byste vzkázala ženám, které rodily císařským řezem?

Nezanedbejte péči o tělo a duši. Císařský řez je jediná operace, při které dostanete do ruky dalšího člověka a musíte hned vstát, starat se a fungovat. Ta rána je velká, má vliv na celé tělo a potřebuje ošetřit. Nebojte se říct si o pomoc, pokud ji potřebujete.