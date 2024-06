Problémovou čtvrť ovládl islám. Vrací se tam klid a ze Švédů je malá menšina

Migrace a problém se začleňováním migrantů do společnosti je ve Švédsku důležitým tématem voleb do Evropského parlamentu. To se dotýká i městské čtvrti Rosengård ve městě Malmö, která je podle kritiků typickým příkladem nezvládnutí integrace přistěhovalců a byla označena za jedno z nejnebezpečnějších míst ve Skandinávii. Situace se ale v posledních letech zlepšila.