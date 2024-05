Xavi na pranýři. Šéf Barcelony zvažuje, že kouče odvolá za výroky na tiskovce

Je to další kotrmelec v souvislosti s Xavim.

Když v lednu Barcelona dostala pět branek od Villarrealu, zničený kouč na tiskové konferenci prohlásil, že po sezoně z klubu odejde.

„K tomu rozhodnutí jsme došli po poradě s prezidentem i realizačním týmem. Myslím, že to je nutné, hráči potřebují impulz,“ řekl Xavi.

O tři měsíce později však někdejší špičkový záložník otočil. „Zůstávám i na další sezonu, dodržím smlouvu.“

Po třech týdnech od chvíle, kdy ho ve funkci potvrdilo, vedení klubu zvažuje, že se s klubovou ikonou přece jen rozejde.

Nejsou zatím výkony mužstva, byť v současném ročníku Barcelona nezíská žádnou trofej. V La Lize s největší pravděpodobností skončí druhá za nedostižným Realem Madrid. V Champions League tým vypadl ve čtvrtfinále s Paris St. Germain, ve španělském poháru ve stejné fázi soutěže nestačil na Athletic Bilbao.

Tak proč vlastně?

Laportu naštvaly Xaviho výroky na středeční předzápasové tiskovce v Almérii.

„Fanoušek Barcelony musí pochopit, že situace je velmi obtížná, zejména na ekonomické úrovni. Konkurovat našim soupeřům ve Španělsku i v Evropě je složité. Doba, kdy přišel trenér a nadiktoval si, které hráče chce, je pryč,“ řekl Xavi s výhledem na další sezonu.

Laportu to tak sebralo, že na čtvrteční zápas na španělský jih ani neodcestoval. Považoval to za porušení interních věcí. Katalánský list Mundo Deportivo připomněl, že uvnitř klubu se měl Xavi vyjádřit tak, že je se složením kádru i plánovanými přestupy spokojený.

Ve čtvrtek pozdě večer po zápase v Almérii na tiskové konferenci se pokusil záležitost uvést na pravou míru.

„Řekl jsem, že ekonomická situace není ideální. Společně pracujeme na tom, abychom zdroje co nejlíp využili a tým posílili. Do další sezony půjdeme s nadšením, mám velkou motivaci vrátit Barcu do boje o trofeje,“ prohlásil Xavi.

„Situace není jednoduchá a pracujeme na tom, abychom ji zlepšili. S nikým z vedení jsem nemluvil, ale plánujeme příští sezonu a já jsem vděčný, že můžu pokračovat v nejlepším klubu na světě.“

Jenže podle deníku Marca dostal sportovní ředitel Deco úkol najít nového trenéra.

Víc jasno by mělo být v pátek odpoledne, kdy se Xavi s výpravou vrací ze zápasu v Almérii. Pak se sejde s Joanem Laportou.

„Nedávalo by smysl někoho ve funkci potvrdit a o tři týdny později ho vyhodit. Ale může to být v pátek šílený den,“ předpovídá novinář Luis Fernando Rojo z madridského deníku Marca, kde má na starosti Barcelonu. „Xavi Hernández a Joan Laporta si před zápasem i po něm posílali zprávy. Al tím, co zaznělo na tiskovce, se nezabývali.“

Podle médií v Katalánsku, která mají ke klubu blíž, funkcionáři Xaviho výroky pobouřili a odsoudili je. „Čeká se tsunami,“ tvrdí.