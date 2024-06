Ostravské trofeje z trubek a matic si plážoví volejbalisté váží

Úplně se lekla a hned důrazně opáčila: „To rozhodně ne. To je nejcennější pohár, jaký mám.“

Právě železné trubky připomínající průmyslový areál, v němž se v Dolních Vítkovicích hraje, tvoří trofeje, které získávají vítězové elitní ostravské soutěže.

Letos na nejlepší ženský a mužský tým čeká nová cena – pomyslný balon ze spojovacích matic, který je díky svářeči Martinu Klichovi uchycený jak jinak než mezi dvěma trubkami...

„Výsledná podoba cen pro vítěze se rok od roku zjednodušovala, až loni zůstala už jen jedna trubka. Ta jednoduchost došla do svého maxima. Všichni cítili, že by to chtělo nějakou změnu,“ popsal zrod novinky její autor Radovan Šťastný.

Jeho první myšlenka byla udělat balon ze spojovacích matic. A to se podařilo.

Trofeje budou čtyři, každý z vítězného týmu dostane svou. „A každý bude mít o riginál, protože proces oxidace, aby míč chytil rez, je tak individuální a proměnlivý, že nejsme schopni vyrobit dvě stejné ceny. Vizuálně ano, ale barevně to nejde,“ prohlásil Šťastný.

Říká o sobě, že je nositel nápadů na podobné trofeje, které už vymyslel mimo jiné i pro Evropský pohár v cyklokrosu, který se rovněž jezdí v Dolních Vítkovicích.

„Pak najmu lidi, kteří to vše umějí udělat a jsou daleko lepší než já. Než bych se třeba naučil svařovat, byl by rok 2030,“ usmál se Radovan Šťastný. „Návrh je můj, ale ostatní za mě vždy někdo odedře.

“Každá trofej váží kolem čtyř kilogramů. „Troufám si říct, že i hráčky ji uzvednou,“ usmál se Šťastný.

David Schweiner pod dohledem Ondřeje Perušiče vybírá útok soupeře.

Podotkl, že původní požadavek na váhu byl jedno kilo. „To nám ale nedovolovalo umělecky se moc rozmáchnout. Trofej by tak byla hodně malá. Kilo je nic, pokud se bavíme o železe. A tak jsme si řekli, že se na limit vykašleme a uděláme důstojnou cenu. A to je výsledek.

“ Nebudou mít ale hráči problémy s nadváhou, pokud budou chtít trofej letecky přepravit domů? „Ne ne. Nikdo si cenu nepoveze sám. Pošleme mu ji spediční firmou,“ odpověděl Šťastný.

Perušič a Schweiner mají z Polska cenu z borovice

O originální ceny se nesnaží jen pořadatelé ostravského turnaje. Ondřej Perušič a David Schweiner, kteří minulý týden vyhráli v polských Starých Jablonkách, si přivezli kolo vyřezané z kmene stromů. Takovou odměnu tam dostávají nejlepší tři týmy.

„Je to hezký nápad. Je to průřez borovicí, která roste jen v tamější oblasti Mazurských jezer,“ podotkl David Schweiner. „Jen doufám, že ten strom nepokáceli jen kvůli trofejím.“

Podle něj je to velice specifická trofej. „A stále vysychá... Strom řízli čerstvě,“ řekl Schweiner. „Ale podezřele rychle opadává, tu kůru jsme bohužel nechali už ve Starých Jablonkách,“ usmál se Ondřej Perušič.

A co říká nové ostravské ceně? „Trofej v Ostravě byla vždy hodně nápaditá a vystihovala ten areál, v němž se hraje. Letos je extrémně povedená. Máme tak ještě větší motivaci o ni bojovat... “ odpověděl Perušič.

Železný rezavý míč se moc líbí i Barboře Hermannové. „Nenápadně jsem si na něj sáhla, abych získala nějakou vítěznou energii. Líbil by se mi na poličce,“ usmála se.