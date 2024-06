Potrestal jsem se fotbalově i životně. Coufal o Belmondu i o druhé šanci

Ve čtvrtek odpoledne využil oficiální tiskové konference národního mužstva před pátečním přípravným zápasem v Rakousku proti Maltě, aby o svých pocitech promluvil.

Byl rád, když se ho novináři na pro něj nepříjemnou záležitost zeptali. „Asi jste pochopili, že jsem na tiskovce zrovna já,“ říkal na stadionu v Grödigu.

Mluvil otevřeně, jak je zvyklý.

Litoval, že v listopadu dva dny před kvalifikačním zápasem proti Moldavsku zamířil se spoluhráči Janem Kuchtou a Jakubem Brabcem do nočního klubu. Omlouval se. Přiznal, že se bál, že už si za Česko nikdy zahrát nemusí.

„Jsem strašně moc rád, že jsem zpátky. Že se za mě kluci postavili, že mi nový realizační tým dal důvěru. Moc děkuju,“ prohlásil jedenatřicetiletý pravý obránce.

Když se o ponocování tehdejší trenér Jaroslav Šilhavý dozvěděl, všechny tři z týmu vyhodil. Bez nich Česko závěrečný zápas kvalifikace zvládlo (3:0) a postoupilo na mistrovství Evropy.

Šilhavý pak odstoupil, jeho nástupce Ivan Hašek hříšníky na březnová utkání v Norsku a doma s Arménií nenominoval. Když pak skládal mužstvo pro šampionát, Coufala s Kuchtou vzal zpátky. I proto, že se za ně postavili spoluhráči z reprezentace. Brabec se do týmu pro Euro nevešel kvůli velké konkurenci mezi stopery.

„Trenér mi volal, ale co jsme si řekli, o tom bych na tiskovce mluvit neměl. Potom mi oznámil, že v březnu nominovaný nebudu, že si chce něco vyřešit s mužstvem,“ podotkl Coufal.

„Zápasy v březnu jsem samozřejmě sledoval v televizi, trpěl jsem, protože jsem se potrestal sám. Fotbalově i životně. Nemohl jsem být s klukama a nemohl jsem hrát fotbal za svou zemi. Přitom vždycky jsem pro to dělal všechno, ale pak jsem to pokazil.“

Nebylo to pro něj lehké období. „Ale na psychice se to nijak nepodepisovalo. Těžší než pro mě to bylo pro moji rodinu, manželku, rodiče. Já jsem se uklidil do Anglie, oni to pořád slyšeli, všichni se jich na to ptali.“

I tak se trápil. „Hodně jsem přemýšlel. Kdyby mě kluci nepodrželi, asi bych v reprezentaci skončil. Trenér Hašek staví tým s vrcholem na mistrovství světa 2026 a to už bych do něj pravděpodobně nepatřil. Možná bych napsal nějaký blbý tweet, že končím reprezentační kariéru, jestli by se to vůbec hodilo. Nebo by se to prostě nějak oznámilo. I tohle jsem měl v hlavě. Doufal jsem, že to tak nedopadne.“

Hodně mu pomohl Tomáš Souček, reprezentační kapitán i parťák z West Hamu.

„Bylo pro mě strašně těžké, když jsem mu na očích viděl, že jsem ho zklamal. Hodně jsem mu děkoval, že mě hned v Olomouci podržel. A pokračoval v tom v Anglii. Pak jsem se soustředil jen na West Ham,“ podotkl Coufal.

„Trenér Moyes mi zase říkal, že to, co jsem provedl, ho v Anglii nezajímá. Že pro něj jsem byl vždy profesionál, že jedno zaškobrtnutí nic neznamená. Za čtyři dny jsme měli zápas s Burnley a já hrál. Trochu mi pomohlo, že jsem byl v zahraničí, tam se to tolik neřešilo. Ale to ten prohřešek nesnižuje,“ zdůraznil.

West Ham na něj během sezony uplatnil opci a prodloužil s ním kontrakt do příštího léta. „Mám pořád na rok smlouvu, takže minimálně ji chci dodržet. Určitě se budoucnost bude řešit. Rád bych vám řekl něco víc, ale teď chci mít čistou hlavu na reprezentaci a na Euro.“