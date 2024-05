Milujete jahody a nemáte zahradu? Jak na to, abyste se také radovali z úrody

Ne každý má možnost osázet jahodami celý záhon na zahradě, dvorku či aspoň terase. Nicméně pokud máte balkon, určitě se najde minimální prostor k zavěšení několika samozavlažovacích květináčů – abyste je nemuseli zalévat denně. Ty osaďte ideálně převislými stáleplodícími jahodníky, které se dají koupit i přes internet, poradil Tomáš Trejbal ve svém primáckém pořadu Zahradník po ruce.

Přírodní zahradník doporučuje vybrat si pečlivě odrůdu – i to všechno se dá zvládnout na internetu – a zvolit ideálně frigo sadbu. Tedy hluboce zachlazené, ale silné rostlinky, jakkoliv vás možná napoprvé jejich podoba vyděsí. Nemají totiž listy, jen středové srdíčko a kořeny. Nicméně jak si to jednou vyzkoušíte, pochopíte, že díky silnému kořenovému systému jsou to sazenice s ohromným potenciálem – po výsadbě rychle rostou a během pár týdnů by měly být plné květů a následně plodů.

Jakmile budete mít frigo sadbu doma, hned sazeničky s dlouhými silnými kořeny nechte pořádně napít vody, aspoň hodinu, případně přes noc. Pak už na nic nečekejte a pusťte se do výsadby.

Přírodní zahradník Tomáš Trejbal doporučuje přidat k substrátu i mykorhizní houby. Pak už můžete sázet vodou nasáklé sazeničky, kterým ovšem nejprve zkraťte zhruba o třetinu kořínky. Při sázení pak mají kořínky směřovat kolmo dolů a srdíčko by mělo zůstat přesně v úrovni substrátu – nesmíte ho ani utopit, ani nechat vykukovat nad povrch substrátu. Do květináče o průměru zhruba 30 cm by se vám měly vejít tři rostliny.

Jahodníkům případně ještě můžete přilepšit přírodním hnojivem v tabletách, které se přes sezonu postupně uvolňuje (viz video a fotogalerie). A protože pažitka nebo cibule dokážou ochránit jahody před plísněmi, jsou k tomuto účelu dobrou volbou. Povrch substrátu pak zamulčujte kůrou nebo štěpkou, květináč zavěste a nezapomeňte jahody podle potřeby zalévat.