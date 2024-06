Víkend otevřených zahrad už si žije vlastním životem, radují se organizátoři

„Chceme lidem ukázat, jak žít v zahradách a jak rozvíjet zahradní kulturu. A mě moc těší, že každý rok se přihlásí víc a víc zahrad. Děje se tak z prostého důvodu – lidé se chtějí podělit o svoji radost. A ta akce je o radosti, o tom, že si vyměníme zkušenosti, jak co nejlépe na zahradách žít a mít z toho radost,“ vysvětluje hlavní myšlenku krajinářský architekt Přemysl Krejčiřík ze spolku Průvodce parkem, která akci Víkend otevřených zahrad (8. až 9. 6. 2024) organizuje ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu (SZKT).

Svátek otevírání zahrad široké veřejnosti vznikl v roce 1998 ve Velké Británii jako Open Garden&Squares Weekend a probíhá vždy během června. U nás se podařilo první ročník zorganizovat v roce 2010, kdy se veřejnosti otevřely tři zahrady, a loni už jich bylo 271, z toho 51 poprvé. Některé se účastní pravidelně, jiné ne, každopádně jejich počet utěšeně vzrůstá.

Na prahu XIV. ročníku lze s potěšením konstatovat, že akce už má nějaký čas velmi půvabný a přínosný rozměr – naučila řadu lidí nečekat na pro ně zábavný program, který jim připraví někdo jiný, ale aktivně se sami do akce zapojují a připravují náplň víkendových dní pro druhé.

„Proto bych chtěl moc poděkovat jednotlivým organizátorům, kteří v těch zahradách připravují program, a většinou je to opravdu nezištné. Pro nás jsou nesmírně důležití aktivní lidé, kteří mají radost z toho, co dělají. Vyměňují si informace, co funguje na který plevel, jak rostliny zalévat či postupovat proti nějakému škůdci, nebo jak je hnojit, aby výsledek byl lepší. Aby se z toho výsledku mohli radovat. A to samo o sobě je čirá radost,“ říká Přemysl Krejčiřík, kterého lze zažít jako toho nejzasvěcenějšího průvodce odhalujícího krásy Lednicko-valtického areálu.

Například v Libereckém kraji zve k návštěvě Květinová chaloupka či Bredovský letohrádek.

Kolik otevřených zahrad bude letos? V tuto chvíli jich je přihlášených přes dvě stovky, nicméně organizátoři prozradili, že se jich řada přihlašuje na poslední chvíli nebo i na začátku akce. Odhadují, že jich bude 285. Ty známější mívají větší návštěvnost, pokud někdo otevře svou zahradu poprvé, většinou je z toho krásné setkávání hlavně se známými, rodinou a sousedy. Ani to není zdaleka málo.

Udělejte si svůj víkend otevřených zahrad

A neotevírají se zdaleka jen zahrady, které najdete v interaktivní mapě akce na webu Víkend otevřených zahrad (u každé najdete konkrétní otevírací dobu, podmínky vstupu i program). Svůj vlastní víkend otevřených zahrad si totiž nezávisle na oficiálním seznamu přihlášených může zorganizovat kdokoliv a kdykoliv. A podle Přemysla Krejčiříka se tak i děje, a organizátoři považují za obrovský přínos, že si nápad žije svým vlastním životem.

„Pro nás je důležité, že se najde 285 organizátorů, kteří si dokážou sami připravit program, pozvat si přátele a zapojit najednou až 40 tisíc lidí. To není malá akce. A to nejsou započítáni ti, kteří si třeba v satelitech kolem Prahy udělají ve své ulici svou vlastní akci, projdou si za dvě hodiny pět šest zahrad s přednáškou majitele, udělají si street party a mají z toho radost,“ říká s uspokojením krajinářský architekt, který to považuje za obrovský přínos akce.

Na libovolný termín si takovou vlastní uzavřenou akci může domluvit kdokoliv kdykoliv. Třeba rodiny či sousedé v obci nebo v ulici – v termínu, který se jim hodí. Sami pro sebe si udělají krásný den, kdy se navštěvují, provedou se vzájemně po svých zahradách, vymění si sazenice či odkopky, sdílejí své zkušenosti a užijí si společně strávený čas. A začnou jinak přemýšlet o tom, jaký smysl pro nás zahrady mají. A že bychom se v nich měli hlavně radovat.