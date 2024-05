Mazlíčci hrají o granule, deku i lahodné kapsičky. Rozhodněte v anketě

V měsíci květnu se o přízeň čtenářských hlasů uchází 262 fotografií. Najdete mezi nimi štěňata poznávající svět, důstojné kočky, ale také kosí mámu nebo agamu. A protože je měsíc lásky, tak i májové páry.

Z náhodně generovaných dvojic fotografií zvolte vždy tu, která vám připadá roztomilejší. K anketě se můžete vracet a hlasovat i opakovaně až do 31. května do 12:00. Aby byly výsledky co nejférovější, podílí se na nich i tzv. hodnocení Elo, které se využívá např. v šachu (vysvětlení najdete níže).

Komerční rámeček

Výhry v anketě Nejroztomilejší mazlíček Pro květnové kolo ankety Nejroztomilejší mazlíček jsme ve spolupráci se značkou Purina Pro Plan připravili soutěž o granule a kapsičky. Aktuálně lze také využít slevu 15 % na jejich nákup, takže se vyplatí prozkoumat všechna krmiva PURINA® PRO PLAN® z vysoce kvalitních ingrediencí pro spokojenost vašich mazlíčků. Více informací na www.proplan.cz. 1. místo: psí granule PRO PLAN Medium Adult Sensitive Digestion (3 kg, jehněčí), 26 kočičích kapsiček PRO PLAN Cat Delicate (85 g, krůtí) a pohodlná psí deka PRO PLAN (110x90 cm) 2. místo: psí granule PRO PLAN Medium Adult Sensitive Digestion (3 kg, jehněčí) a 13 kočičích kapsiček PRO PLAN Cat Delicate (85 g, krůtí) 3. místo: psí granule PRO PLAN Medium Adult Sensitive Digestion (3 kg, jehněčí) Suché psí krmivo vybrané pro všechny tři oceněné – PURINA® PRO PLAN® Sensitive Digestion – bylo speciálně vyvinuto pro psy s citlivým trávením. Hlavní složkou jsou kvalitní kousky jehněčího masa a další vysoce stravitelné složky, obiloviny byly pro lepší stravitelnost nahrazeny maniokem. Granule obsahují i probiotika a zlepšují tak rovnováhu střevní mikroflóry. Deka PRO PLAN® pro vítěze je vhodná pro všechny velikosti plemen, má praktický obal pro cestování a přenášení, spodní vrstvu odolnou proti ušpinění a rozměr 110x90 cm. Šťavnaté kočičí kapsičky PURINA® PRO PLAN® Adult Delicate Digestion prokazatelně pomáhají s podporou zdravého zažívání. Krmivo s měkkými kousky krůtího masa kombinuje pečlivě vybrané suroviny, potřebné živiny pro každodenní vitalitu a dlouhotrvající zdraví kočky i lahodnou chuť.

Snímky na měsíc červen vkládejte ZDE Chcete-li se zapojit do červnového kola soutěžní ankety Nejroztomilejší mazlíček, vložte ZDE jednu vybranou aktuální a kvalitní šířkovou fotografii svého mazlíčka. Snímky můžete zasílat do 16. června včetně, redakce z nich vybere ty nejlepší, a v pondělí 17. 6. 2024 začne čtenářské hlasování o hodnotné ceny.

Jak se v této anketě hlasuje?

Aby bylo čtenářské hlasování, při němž vybíráte ze dvou náhodně vygenerovaných dvojic fotografií ze svého pohledu tu zajímavější, co nejspravedlivější, podílí se na něm tzv. hodnocení Elo. Pokud hrajete třeba šachy, je vám tento způsob známý. Právě u hry černých proti bílým systém hodnotí výkonnost hráče nebo týmu na základě výsledků jeho her, což lze aplikovat na jakoukoli hru dvojic nebo družstev. Rozdíl v bodech Elo určuje, jakou pravděpodobnost výhry daný hráč má. Jak Elo funguje, se dozvíte v tomto PDF dokumentu.