Pošlete fotku svého psa či kočky a hrajte o prémiové granule za 10 tisíc

Pokud jste šťastným a hrdým majitelem psího nebo kočičího parťáka, nepochybně nosíte jeho fotografie v mobilu. Tak se pochlubte, a pokud vaši fotografii do červnového kola vybereme, prémiové krmení od Mountfieldu získané díky hlasům od čtenářů může být v případě výhry velmi příjemným bonusem. Autor fotografie, která se umístí na prvním místě, získá prémiové krmivo v hodnotě pěti tisíc korun, stříbrná příčka je za tři tisíce, bronzová za dva.

Snímky na měsíc červen vkládejte ZDE Chcete-li se zapojit do červnového kola soutěžní ankety Nejroztomilejší mazlíček, vložte ZDE jednu vybranou aktuální a kvalitní šířkovou fotografii svého psího nebo kočičího mazlíčka. Snímky lze zasílat do 16. června včetně, redakce z nich vybere ty nejlepší, a v pondělí 17. 6. 2024 začne čtenářské hlasování o hodnotné ceny.

Vybrané snímky se utkají ve fotoduelu (viz princip soutěže níže), do kterého můžete zasahovat opakovaně, od začátku až do konce. Čtenářské hlasování se rozběhne 17. června a poběží do konce měsíce.

Komerční rámeček

Výhry v anketě Nejroztomilejší mazlíček Pro červnové kolo ankety Nejroztomilejší mazlíček jsme ve spolupráci se společností Mountfield připravili soutěž o gurmánské krmivo.



cena: krmivo pro mazlíčka v hodnotě 5 000 Kč cena: krmivo pro mazlíčka v hodnotě 3 000 Kč cena: krmivo pro mazlíčka v hodnotě 2 000 Kč Výherci mají možnost libovolného výběru krmiva od firmy Mountfield v dané hodnotě v jakékoliv kamenné prodejně. Vybírat mohou z více než 160 druhů GRANULÍ, KONZERV, KAPSIČEK A PAMLSKŮ ve třech řadách – holistické superprémiové STARVITY, špičkové prémiové VIVAVITY a standardního CARNISU. Každý pes i každá kočka mají jiné individuálními potřeby a chuťové preference, a právě proto je výběr správného krmiva tak důležitý. V Mountfieldu najdete specifickou stravu pro štěňata, aktivní psy, starší psy, ale i psy velkých či malých plemen, březí fenky nebo kastrované kočky, venkovní kočky, koťata i kočky žijící v domácnosti. Superprémiové holistické krmivo Starvita představuje špičkovou kvalitu ve své kategorii. Toto krmivo je vyrobeno ze surovin nejvyšší kvality, obsahující čerstvé maso z vybraných chovů, pečlivě vybrané byliny, prebiotika, chondroprotektiva, minerály a vitaminy. Neobsahuje umělá dochucovadla, barviva ani kukuřici a sóju. Granule jsou holistické, bezlepkové. Konzervy mají 100% obsah masa. A vše vyráběno v ČR. Prémiové krmivo Vivavita obsahuje kvalitní živočišné bílkoviny, zeleninu a vybrané druhy obilovin. Díky vyváženému složení jsou 100% kompletní vyváženou stravou pro vašeho chlupáče. Obsah prebiotik zajišťuje perfektní regulaci střevní mikroflóry. Ať už váš miláček preferuje granule, konzervy nebo čerstvé kapsičky, v Mountfieldu najdete to pravé krmivo, které vašemu mazlíčkovi dopřeje zdravou a kvalitní stravu.

Jak se v této anketě hlasuje?

Aby bylo čtenářské hlasování co nejspravedlivější – čtenáři při něm vybírají ze dvou náhodně vygenerovaných fotografií tu pro ně zajímavější – podílí se na něm tzv. hodnocení Elo. Pokud hrajete třeba šachy, je vám tento způsob známý. Právě u hry černých proti bílým systém hodnotí výkonnost hráče nebo týmu na základě výsledků jeho her, což lze aplikovat na jakoukoli hru dvojic nebo družstev. Rozdíl v bodech Elo určuje, jakou pravděpodobnost výhry daný hráč má. Jak Elo funguje, se dozvíte v tomto PDF dokumentu.