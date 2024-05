Hroši ve Dvoře jsou opět vypuštěni do jezera, užijte si je naživo i online

Hrochům dělají společnost jeřábi královští a z antilop vodušky znamenané, jejichž samci si teď po zimě procházejí bouřlivým hormonálním obdobím. Až se situace uklidní, připojí se k nim i impaly. A to bývá pro milovníky zvířat mimořádná událost – už proto, že v Česku žádná jiná zoo impaly nechová a 40hlavé stádo ve Dvoře Králové je největší v Evropě.

Výběh hrochů s antilopami, jeřáby a dalšími africkými ptáky můžete kdykoliv sledovat na tomto streamu:

Podívejte se i na naše další nekonečné přenosy Sledovat na iDNES.tv

Samotné každoroční jarní stěhování hrochů sice celkem logicky patří k velmi náročným disciplínám a bez želených kontejnerů a jeřábu se to neobejde – viz úvodní video, nicméně odborníci z dvorského safari už s ním mají velké zkušenosti a opět proběhlo bez problémů. Hrochy prostě u zimoviště, kde mají k dispozici vnitřní vyhřívané stáje s bazénem, dvě souše i prostorný venkovní dvůr, naložili do přepravních kontejnerů a nechali je přestoupit na pláži u jezera do jejich letních kontejnerů.

Od kontejnerů se pak hroši přes krmnou bomu – což je velký uzavíratelný prostor vymezený zapíchanými kůly do země – vydávají do jezera. Ačkoli mají hroši bomu spojenou právě s krmením, pravděpodobně se do ní v prvních dnech nebudou příliš vracet, protože údolí kolem jezera je plné šťavnaté trávy. Hroši vždy tráví první dny tím, že se s obrovskou chutí pasou. Čerstvá tráva je prostě pochoutka i přesto, že přísun čerstvé zeleně mají nejen hroši díky tzv. klíčící laboratoři (viz galerie) po celou zimu.

Mimo vodu tak hroši tráví víc času než později, a jsou překvapivě hodně akční, jak dokazuje úvodní video natočené krátce po vypouštění. „V prvních dnech a týdnech na počátku sezony jsou hroši opravdu aktivnější než jindy, takže vyrazit se na ně podívat teď je ten nejlepší nápad,“ doporučují i dvorští chovatelé, kteří „své“ hrochy znají nejlépe.