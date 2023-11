V kuchyni se dá vše naučit, dochucení ne. To je alfa a omega, říká Besky

Sešly jsme se v Gourmet Academy v centru Prahy, kde připravovala vše potřebné pro další kurzisty, kteří zatoužili naučit se umění upéct vlastní dort. Co dělá a jak s odstupem času hodnotí své působení v soutěži Masterchef Česko Veronika Beskydiarová alias Besky, vítězka covidového ročníku 2021? Každopádně se nakažlivě směje, a když začne vyprávět, jede jako kulomet,

Pečlivě tu připravujete ingredience na několik dortů a pár hodin se naplno budete věnovat lidem, které uvidíte poprvé v životě. Jaké to je?

Miluju to. Tu atmosféru, energii, kterou to přináší. Jak se vám během pár hodin lidi mění před očima. Jak si velice často na začátku vůbec nevěří a nakonec odcházejí s vlastnoručně upečeným dortem. Je to náročné, ale je to radost.