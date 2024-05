Chausie rozhodně nebude sedět v koutě, tato kočka nezapře divokou krev

Určitě totiž nečekejte, že chausie najdete tam, kde jste ji nechali. Má v sobě geny volně žijící šelmy – uvedené mimochodem na seznamu CITES, který reguluje obchod s ohroženými druhy volně žijících živočichů. Je to prostě kočka polodivoká, není srovnatelná s klidnou britkou nebo mainkou.

Zato je ideální pro člověka, který chce mít doma kus divočiny a inteligentního kočičího společníka, který se klidně a s chutí naučí aportovat nebo chodit na vycházky na vodítku. A bude tuto společnou aktivitu opravdu milovat.

„Chausie ocení všichni milovníci šelem, kteří chtějí mít doma něco výjimečného. Není to povalečka, ale aktivní a akční kočka, která se opravdu chová a vypadá jako šelma, má její pohyby i rychlost,“ představuje plemeno chovatelka Renata Semeráková, která se chovu hybridních koček, tedy koček s příměsí krve divoké šelmy, věnuje již dlouhé roky. „Člověk ale samozřejmě musí počítat s tím, že když začne kočka lítat po bytě, klidně může něco letět třeba ze stolu, jaká to je rychlost,“ dodává chovatelka současně.

Povaha takové hybridní kočky hodně záleží na tom, jak si potomci genetiku danou rodiči do vínku individuálně „přeberou“, a tak každé kotě z vrhu může být povahově trochu jiné. Záleží, o jakou generaci se jedná – čím blíže ke kočce bažinné, tedy divoce žijící šelmě, tím více genů po ní zdědí. Poznáte to z označení vrhu – generace označená F1 je přímým potomkem šelmy, takže má 50 % divoké krve. Zkušený chovatel pak už kolem 4 týdnů věku pozná, jakou má které kotě povahu, a do jaké rodiny se bude nejvíce hodit.

„U hybridních koček je velmi důležitá socializace, proto jim už od narození pouštíme televizi, rádio či robotický vysavač, na kterém se pak často rády i projedou. Chodí k nám vnoučata, návštěvy,“ vysvětluje chovatelka, na co všechno si koťátka od narození zvykají. Je to nutné, protože nejdůležitější je, co takovou kočku naučíte právě v mládí. Jako kotě se bez problémů přizpůsobí životu v rodině, ale zásadní změna v dospělosti by jí mohla ublížit.

„Chausie se zkrátka musí vše učit už od koťátka. Čím blíž je k šelmě, tím více kočka přilne k místu a lidem, kde vyrůstá a k cizím pak může být nedůvěřivá. Každého proto upozorňuji, že je důležité pořízení hybridní kočky velmi zvážit, šelma v ní hodně trpí přesuny,“ doplňuje zkušená chovatelka, že pořízení hybridní kočky je závazek na celý její život a majitel si tedy musí být vědom své odpovědnosti za životní pohodu této inteligentní a svérázné kočky. A technická poznámka: k chovu chausie není potřeba povolení, chovatelka ale vždy raději doporučuje ověřit si aktuální situaci na krajské veterinární správě.

Chausie je chytrý a akční společník

Chausie (F1 - tedy první generace s 50 procenty divoké krve) v hnědém divokém zbarvení

Chausie je velmi inteligentní, bez problémů se naučí otevírat dveře nebo aportovat. Může to být i kočka do rodiny s dětmi, ale jak již bylo zmíněno, měla by na to být od začátku zvyklá. „Pozoruji, že když k nám přijde vnučka, která je hlučná, kočky se začnou spíš schovávat. Nejsou agresivní, spíš se stáhnou, Vlezou si na škrabadlo a pozorují,“ popisuje chovatelka.

Chausie má ráda společnost a když může mít kočičího parťáka, je to ideální. Když je sama, musí se jí člověk o to víc věnovat. Její povaha je nenáročná a nebojácná, ráda zkoumá nové věci, je zvědavá a vždy je ráda v centru dění.

Chausie se oficiálně vyskytuje ve třech barvách: hnědá divoká, černá nebo černá prošedivělá. Má krátkou srst, která nevyžaduje zvláštní péči, tělo je svalnaté a vytáhlé. Může žít v bytě, vždy se ale hodí přístup na zasíťovaný balkon nebo terasu, aby kočka mohla trávit čas na vzduchu a na sluníčku.

Dopředu je potřeba počítat i s tím, že chausie není žádný drobeček, ale kočka větší velikosti – v dospělosti může mít 10 i více kilogramů. Když vám pak takový macek skáče po nábytku, je to znát a je třeba s tím počítat. „Paní, která má od nás kocourka mi zrovna nedávno posílala fotky: je mu 11 měsíců a má 9,3 kilogramu,“ doplňuje Semeráková, která má chovatelské zkušenosti nejen s chausie, ale i s kočkou bengálskou či savanovou. A nejen to, chová i servala, karakala, kočku bažinnou či asijskou leopardí kočku.