Tvorové, kteří mají zázračné pohybové nadání. Běhají a skáčou lépe než atleti

Sprintující letci

Svižník, brouk, který běhá rychlostí až 8 km za hodinu.

Z gepardů by měli čeští strážníci určitě pořádnou radost. Se svou nejvyšší rychlostí sto dvaceti kilometrů v hodině by tryskové šelmy nedostaly pokutu snad jenom na dálnici, a to ještě o vlásek.

Navíc není jisté, jestli by si jejich přestupky neměli převzít spíš vyšetřovatelé leteckých nehod. Díky neuvěřitelně pružné páteři gepard při sprintu nad savanou spíš letí, než běží. Více než polovinu času totiž stráví se všemi čtyřmi ve vzduchu.

Jediným skokem hravě zdolá přes sedm metrů a stihne tři odrazy za sekundu, takže délku menšího plaveckého bazénu urazí za okamžik. Se zrychlením z nuly na sto kilometrů v hodině za tři sekundy navíc strčí do kapsy velkou většinu nejmodernějších supersportů.

Na absolutního sprinterského rekordmana však nemá ani zdaleka, ačkoli by se při jeho hledání docela hodila lupa. Pomenší brouk svižník dokáže za jedinou sekundu uběhnout vzdálenost, která se rovná stodvacetinásobku délky jeho těla. Kdyby chtěl totéž předvést člověk, musel by běžet rychlostí skoro pět set kilometrů v hodině.