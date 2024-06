Nadřeli se, ale konečně na své zahradě žijí. Na terase, u ohně i u bazénu

„Od malička miluji květiny, a tak neexistovala verze, že by naše budoucí zahrada byla jen o trávníku. Vysnila jsem si zahradu, která bude útulná a plná trvalek,“ popisuje čtenářka Lucie, která rodinnou zahradu zrealizovanou na 500 metrech čtverečních – přihlásila do soutěže Nejkrásnější zahrada.

Vybraný pozemek si prý na první pohled zamilovali, nicméně v první fázi měli jasno jen v tom, že na zahradu chtějí dostat zahradní altán pro posezení s rodinou, bazén, ohniště a užitkovou část pro pěstování zeleniny.

„Také nám bylo jasné, že se nejprve budeme muset poprat s výškovým rozdílem zahrady vůči domu. A tak jsme se tedy celkem bezhlavě pustili do rovnání terénu. Do teď se usmíváme nad dnem, kdy si manžel od známého půjčil bagr, ve kterém mimochodem nikdy před tím neseděl,“ vzpomíná Lucie, jak manžel dostal základní instruktáž ohledně obsluhy bagru, dle jejích hrubých návrhů terén upravil a dokonce se mu to moc povedlo.

Během těchto prací ji napadlo, že by si vlastně mohli pomoci gabionovými zídkami, aby získali rozumné rovné místo pro altán a bazén. „Manžel naštěstí žádný z mých zahradních nápadů nezamítne, a tak jsme se do stavby gabionových zídek pustili. Celkem nám během několika dnů pod rukami prošlo několik tun kamení a zídky stály na svém místě,“ popisuje čtenářka, s jakým zápalem na úpravách terénu s manželem pracovali.

A jelikož jsou oba celkem netrpěliví, pokud něco vymyslí a nápad se jim oběma líbí, řekli si, že zkusí i zahradní altán postavit svépomocí. „Po zhlédnutí několika videí na You Tube jsme se do stavby pustili. Nejdříve do základů pro altán, potom následně i do jeho výstavby, střechu nám pomohl udělat můj strýc,“ nenechali se ničím zaskočit Lucie s manželem.

Právě jeho kamarád pro změnu pomohl s realizací zapuštěného zděného bazénu. „Tím byla naše zahradní přání téměř hotová. Jen byly tyto stavby natolik finančně náročné, že jsme museli realizaci zahrady posunout na neurčito,“ konstatuje Lucie s tím, že celý proces stavby domu, altánu, bazénu a zpevněných ploch jim se vším všudy zabral bezmála 4 roky.

Po celou tu dobu se ovšem svého snu nevzdávala a na internetu postupně sbírala zahradní inspiraci. „Jednoho dne jsem úplnou náhodou objevila na ČT1 pořad Ferdinandovy zahrady a úplně se do jejich zahrad zamilovala. Začala jsem se více zajímat o práci Atelieru Flera, sledovala jejich videa na YouTube a čerpala inspiraci. A Vánocích v roce 2022 jsem od maminky dostala kurz Žijte ve své zahradě, což tvorbu naší zahrady opravdu nakoplo,“ vzpomíná.

Dobrý základ = splněný sen za pár měsíců

Lucie se konečně měla opravdu čeho chytit, začala jsem se studiem a plánováním a v její hlavě se zrodil jasný koncept. „Dokonce i stavby, které jsme předtím na zahradu umístili do zahrady, do něj krásně zapadaly. A loni v březnu jsme se s manželem konečně pustili do díla,“ popisuje Lucie s tím, že se na zahradu nejprve navozila kvalitní zemina, srovnal finálně terén, položila pásovina na oddělení trvalkových záhonů od trávníku. A její sen se pomalu začal stávat skutečností.

Pro práci na zahradě se Lucie podle svého vyprávění opravdu nadchla a každou volnou chvíli trávila v zahradnictvích. Sháněla rostlinky a sázela a sázela. „Sousedé chodili okolo na procházky a vždy jen vrtěli hlavou, že už mám zase ruce v hlíně,“ vzpomíná na loňské jaro. Dokonce i manžela prý začala práce na zahradě bavit a stal se z něj opravdový kutil.

„Vyrobil mi vyvýšené záhony pro zeleninu a bylinky, pomáhal mi sázet stromy a keře, usadil schody z trámů, postavil zahradní domek, zrealizoval mlatové ohniště a celkově asistoval i při sázení trvalek,“ je čtenářka Lucie vděčná za to, jaký jsou sehraný tým, a co všechno zvládli za necelé čtyři měsíce. V polovině června jako třešničku na dortu položili travní koberec a zahrada okamžitě dostala jiný rozměr. A najednou si mohli oba zrekapitulovat, jak byla celá ta cesta k vysněné zahradě opravdu zdlouhavá a občas i náročná.

„A víte co? To čekání se vyplatilo. Vlastně už minulý rok dělala zahrada zázraky a trvalky rostly jako divé. A letos bylo již od brzkého jara na zahradě co pozorovat. Každý den si zahradu procházíme a koukáme, co kde zrovna povyrostlo, vykvetlo, občas něco uzobneme a jsme na sebe s odstupem času pyšní, že se nám to povedlo vybudovat vlastníma rukama. Samozřejmě, chybí stále dodělat pár věcí jako je terasa u bazénu nebo fasáda na zahradním altánu, což přijde na řadu snad v letošním roce,“ popisuje Lucie, co od té doby na své zahradě každý den zažívají.

A dodává, že kolem domu, tedy hlavně na zahradě, práce opravdu nikdy nekončí. „Trháme plevel, přesazujeme, dosazujeme a vlastně celkově stále ladíme záhony tak, aby byly harmonické a celou sezonu kvetly. Už je to ale něco, u čeho relaxujeme a z čeho máme radost. Konečně si užíváme teplé dny posezením na terase, opékáním buřtů a koupáním v bazénu. Prostě žijeme ve své zahradě.“ K tomu je prý krásným bonusem, když zaslechnou od náhodných kolemjdoucích „To je krásná zahrada.“ To je vždycky moc potěší.