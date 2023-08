Kouzelní malí tvorové mají nadpřirozené schopnosti. Lidé se jen diví

Drama mezi stébly

Samečkové skákavek mají nápadná makadla, kterými signalizují hladovým samičkám své milostné úmysly. Jinak by mohli skončit jako vítaná přesnídávka.

Zelená džungle se táhne, kam až oko dohlédne, a mezi změtí listů se na okamžik zalesknou oči predátora. Jsou neomylně a cílevědomě zaměřené na nic netušící kořist.

Poslední opatrné vyzkoušení půdy pod nohama, odhad vzdálenosti a bleskurychlý skok. Oběť nemá šanci a lovec zase jednou usne s plným žaludkem. Že by scéna z rovníkové Afriky? Nebo z amazonského pralesa? Mohla by být, nebýt několika malých nesrovnalostí.

Lovec má osm nohou, a i s nimi by se pohodlně vešel na nehet malíčku. Mezi listy té bezbřehé luční džungle pofukuje čerstvý větřík mírného pásma, a pokud by si nedůvěřivý pozorovatel nechal vyhledat polohu té zahrádky za domem, mohly by mu mapy Google klidně zabodnout špendlík někam k Praze nebo k Brnu.

Ano, i když pavouci s poetickým jménem skákavky žijí i v tropech, a právě tam najdeme největší počet jejich druhů, skákavá lovecká dramata se odehrávají i za našimi okny.

Kdo chce lovit skokem ze zálohy, musí mít vynikající odhad vzdálenosti. Skákavky k tomu účelu používají dvě velké přední oči, jež jim propůjčují roztomilost i v očích těch, kteří pavoukům zrovna neholdují.

Jsou to vlastně výkonné teleobjektivy zapuštěné hluboko do pavoukovy hlavohrudi přibližující vše před sebou. To se výborně hodí, protože dobře živená skákavka z místa doskočí až na dvacetinásobek délky svého těla. To je, jako kdyby mistr světa ve skoku do dálky bez rozběhu přeskočil pětadvacetimetrový plavecký bazén, a ještě doskočil až do sprch před šatnami.

Skákavky však nemají oči jen dvě, ale rovnou osm strategicky rozmístěných kolem celé přední části těla. Šest menších oček sice nevidí tak daleko ani ostře, zato však skvěle vnímají pohyb. Bdělou skákavku tak nic nezaskočí ani zezadu či shora.

Svou pověst nelítostných zabijáků drobného hmyzu malí pavoučci více než vyvažují při námluvách. Samečci před svou vyvolenou tancují jakousi kombinaci swingu a samby, a ještě k tomu svůdně mávají pestře zbarvenými makadly.

Tanečními pohyby i semaforovou abecedou o poznání větší samičce ze všech sil naznačují, že nejsou dalším chutným obědem, ale že mají naprosto vážné milostné úmysly. Na rozdíl od mnoha samců jiných druhů pavouků, pro které je první páření zároveň tím posledním, mívají skákavčí nápadníci poměrně slušnou šanci na druhý či třetí pokus.