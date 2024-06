Na zahradě po babi a dědovi si postavila dům a s rodinou buduje novou zahradu

„Můj dědeček byl hajný a milovník dřevin. Od malička jsme s ním po zahradě jako děti chodili a on nám vyprávěl příběhy o stromech: jak rostou, co mají rády – slunce, vodu, světlo, stín, kde je koupil, vyměnil, utrhl nebo vypěstoval ze semínka… a samozřejmě nám vždy řekl přesný název. Opravdu se vyznal,“ začíná popisovat příběh své současné zahrady, kterou přihlásila do soutěže Nejkrásnější zahrada, čtenářka Martina z Táborska.

Její dědeček prý jezdíval do Prahy, kde „handloval“ rostliny s kamarádem z botanické zahrady a díky tomu měl na zahradě drahocenné skvosty. Bohužel brzy zemřel a o zahradu se nikdo dvacet let nestaral.

Na zahradě po dědovi tedy nějaký čas vše rostlo a bujelo posvém, až se vnoučata dostala do věku, kdy si chtěla postavit vlastní dům. Dědova zahrada velká zhruba dva tisíce metrů se rozdělila napůl, les musel ustoupit. „Nicméně některé skvosty zůstaly – zmíním čtyřicet let starý hadí smrk a stejně starý a krásný stříbrný jalovec,“ ubezpečuje paní Martina, že dědu jí stále má co připomínat.

I její babička prý měla k zahradě vřelý vztah. „Milovala kytičky, letničky, pěstovala zeleninu. S ní jsme seli, sázeli, pleli a dávali pozor, abychom neulomili lístečky. Učili se, jak se která kytička jmenuje a jak voní a které se smějí jíst a které se nesmíme ani dotknout. Na zahradě totiž byly vždy i jedovaté druhy rostlin, například tisy nebo durman,“ vzpomíná čtenářka.

V dospělosti tedy paní Martina na své polovině zahrady prarodičů začala budovat zahradu pro rodinu a děti. „Od začátku jsem měla jasnou představu, že to nebude holá rovina, ale že to bude místo bující, rostoucí, plazící se a budeme spojovat praktičnost a krásu dohromady,“ píše. A tak u nich mají své místo ptáčci, žáby, komáři, slepičky, morčata i voda nachytaná ze střech na zalévání a do jezírka, houpačky, prolejzačky, domeček ve větvích…

Na pomoc si povolala i kamarádku zahradnici. „Zná mě dobře, ví, že nejsem člověk ‚hranka–linka‘, ale naopak člověk typu ‚žij a nech žít‘. Řekly jsme si, co chci a očekávám, a rozjely jsme to. Zahradu budujeme i s ohledem na to, co jaký strom a kytka znamenají pro duši a pro tělo, i kameny se skládají tak, aby energii dávaly, ne braly.“

Zároveň si paní Martina plní sny, takže na zahradu přibylo i jezírko s molem. Prostor zahrady s kamarádkou rozdělily na zóny a budují posezení u jabloní, u ohně, zónu pro zeleninu, pro zábavu, pro odpočinek i pro bazén. A protože miluje barvy, květy a tajná zákoutí, má radost ze zídky kolem ohniště. „Zrecyklovali jsme do ní kameny, které byly v původním vjezdu. Zídka teď láká k nakouknutí, co se za ní skrývá,“ popisuje nadšeně.

Vysoké stromy jsou pryč, takže část pozemku zalesňují a nechávají bujet. Když totiž přestali na začátku zahradu sekat, začaly se objevovat semenáčky dávno vykácených stromů: tisů, jedlí, borovic, zeravů, které použili pro zalesnění holého prostoru. „Teď rostou a my se radujeme.“

Samozřejmě, že práce zdaleka nejsou u konce. „Budujeme rozvody vody ze střech ve formě trativodů do všech záhonků, chytáme vodu do nádrží, do vsakovačky. Nic se u nás nevyhodí, substrát máme každý rok svůj – z kompostu.

Původně měla majítelka v úmyslu udělat víc herních prvků pro děti, ale když je člověk neudělá hned, děti vyrostou a už je nepotřebují. Nicméně děti, z nichž už jsou dneska puberťáci, si prý svůj koutek stále užívají. „Hlavně nejmladší dcera – leze na stromy, na střechy kůlen a dělá si tam s kamarádkou pikniky,“ popisuje čtenářka Martina.

Teď plánují vybudovat altánek kolem prostoru pro trampolínu s popínavkami: akébií pětilistou či chmelem pravým. Jinak se na zahradě ideálně daří kyselomilným rostlinám, jako jsou rododendrony, vřesy, azalky, zvonkovce, leucothoe či kapradí. V dalším koutku rostou bylinky i trvalky: několik druhů monard, majoránka, dobromysl, mateřídouška, krásně kvetoucí šnitlík, tymián, popenec, divoký šnitlík kvetoucí bíle, saturejka, šalvěje různých barev, rukola, řepík, andělika, kozlík lékařský, několik druhů máty, meduňka, růst a kvést tu nechávají i hluchavky, bršlici či řebříčky. „Prostě všechno má u nás místo, jen trošku určujeme, kde která rostlina zůstane a kde ne,“ popisuje čtenářka

Sousedé paní Martiny jsou zahradníci a ona si cení jejich rad a trpělivosti se svými experimenty. „Když jsme udělali budku pro špačka, ani nehnuli brvou – a to mají hodně hroznového vína a třešeň – jen to okomentovali: je to prostě příroda, co naděláme.“ Až prý bude mít za pár let vše tu správnou výšku, bude zahrada teprve dokonalá. „Já si konečně jen sednu do stínu katalpy na molo a budu zírat na znakoplavky, vírníky a žáby a kočka se mi bude mazlit u nohou. Máme před sebou ale ještě hodně práce, a to mě těší,“ konstatuje nadšená milovnice zahrady.