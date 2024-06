Mládě pražských vombatů už vykukuje mámě z vaku, v sobotu jej čekají křtiny

Trus ve tvaru krychliček je asi nejznámějším faktem o vombatech. Jaké to má vysvětlení? „Dlouho se nevědělo, proč tomu tak je, a jak přesně ten trus vzniká. Vědci předpokládali, že je to tvarem konečníku, ale nakonec se přišlo na to, že ten tvar vzniká už ve střevě – pohyby toho střeva, a také díky tomu, že to střevo je vystláno dvěma různými typy svaloviny, které se střídají po sobě a stahují se s různou intenzitou a různou periodicitou. Navíc je ten trus prakticky úplně dehydratován ještě v tom střevě, to znamená zbaven vody. A to mu dodává společně s tím pohybem a stahy toho střeva ten typický krychličkovitý tvar,“ vysvětluje chovatelka Aneta Loužecká.

Také Cooperův trus má tvar krychliček, což je pro vombaty typické.

Důvod prozatím není úplně stoprocentně jasný. Ale jednak si vombati svým typickým krychličkovitým trusem označují teritorium: tedy nejen vchody do svých nor, ale také každý nový objekt, jako je kámen nebo nějaká kláda. „Navíc se vombati nevyskytují pouze v nížinách, ale i na kopcích a když si představíte nějaký svažitý terén a kulatý trus, tak ten by se samozřejmě skutálel. Zatímco ta kostička, tak to to i ve svahu krásně ustojí,“ uzavírá s úsměvem chovatelka.