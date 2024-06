Ráj s altánkem a jezírkem pro tátu na vozíku pomohli vybudovat kamarádi

„Většina mých přátel razí heslo: Můj dům, můj hrad. Jenže v naší rodině se v roce 2003 začaly psát dějiny zcela jiným směrem,“ začíná čtenář Martin vyprávění o zásadní proměně nevelké rodinné zahrady (má zhruba jen 400 metrů čtverečních), kterou přihlásil do soutěže Nejkrásnější zahrada.

Před dvaceti lety mu bylo zhruba čtyřicet, když jeho otec velice vážně onemocněl. „Bydleli jsme v malém rodinném domě, tak jak to bývá zvykem – rodiče v přízemí, děti s vnoučaty v patře. A můj táta najednou zůstal upoután na invalidní vozík. Co teď?“ popisuje čtenář tehdejší šok, který pochopitelně zasáhl do života celé rodiny.

A rodina si nutné změny a úpravy vzala za své. Vždyť právě děda byl tím, kdo pro všechny postavil rodinný dům, staral se o něj, pěstoval zeleninu, choval králíky. „Zahradu nemáme nijak velkou, ale nápady obrovské. Tak jsme vykopali jámu, vytvořili umělé jezero a nasadili do něj japonské kapry a jesetery, aby měl otec na zahradě zábavu pro dlouhé dny, když už se nemohl aktivně účastnit práce kolem domu a zahrady,“ vzpomíná čtenář Martin, jakým směrem se rozběhlo uvažování rodiny.

Povedlo se, do práce se zapojili i rodinní přátelé a kamarádi, aby pro starého pána pomohli vytvořit oázu klidu. „Věřte nebo ne, ať již sedíte na invalidním vozíku či v přilehlé pergole, šumění potoku, kvákání žab a šplouchání našich ryb všechny naprosto krásně uklidní a naladí,“ popisuje pan Martin.

A dodává: „Můj otec už bohužel není mezi námi, ale jen díky jeho nemoci se nyní mohou všichni sousedé i my těšit z té nádhery. Jeseteři již mají více než jeden metr a koi kapři více než půl metru – není se co divit, když je chodí krmit kamarádovy děti.“ je jasné, že na této zahradě to žije.

Užitkové vyvýšené záhony a skleníček Pan Fusek vítající příchozí

Nutno dodat, že jeho koníčkem pana Martina dřevořezba, proto zahradu zdobí několik jeho vlastních výtvorů. Orel sedící na větvi, japonský rybář u jezírka, meditující Budha či pan Fusek vítající příchozí.

A protože rodinu opět zasáhla blíže nespecifikovaná nepřízeň osudu, rozhodli se její členové vybavení zahrady opět o něco vylepši. „Vybudovali jsme zimní zahradu a loni pořídili koupací sud s masáží – mohu všem vřele doporučit ten skvělý celoroční relax v teplé vodě, a s masáží,“ přibližuje čtenář Martin. „Radost nám také dělá, jak se k nám na zahradu rádi vrací naši kamarádi a známí. A našim milovaným vnučkám, těm se ze zahrady nikdy nechce domů.“