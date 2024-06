Džungloidní zahradu u stolové hory a pískovcových skal vybudovala sama

Koneckonců, nezkrotná zahradnice Radka ji zvládne představit sama. S přihláškou do soutěže Nejkrásnější zahrada poutavě popsala její příběh.

Vítejte v mé více než hektarové džungloidní zahradě, kterou tvořím jednou ženskou silou. Jak jsme k sobě přišly? Má zahrada si mě našla sama. Při návštěvě úřadu jsem jednou natrefila na pána z pozemkového fondu, který mi strkal pod nos papír se soupisem pozemků, které byly po Broumovsku ve hře.

Jeden byl zeleným zvýrazňovačem podtržený. „Víte, ta stodola nad vesnicí…“ povídal. A já věděla. Znala jsem to tam. Jezdívali jsme kolem na koni a bylo to přesně to místo, co vás chytne za srdce. Louka uchvácená nálety, ve svahu, bez elektřiny a vody, jen ryzí příroda, já a ten výhled!

Od koupě pozemku uběhlo 10 let, než si mě zahrada zavolala znovu a už napořád a já na ní začala hospodařit. Jako architektka permakulturních zahrad jsem si ji sama navrhla tak, aby byla maximálně soběstačná s vodou a já po ní nemusela lítat s konvemi. Strategicky jsem umístila a vybudovala několik retenčních nádrží a úlehů, díky kterým je zahrada šťavnatá i při velkých vedrech. Všechno tu roste jak z praku.

Džungloidní není proto, že se tu musím prosekávat mačetou, ale proto, že tak funguje a je odrazem mého nitra. Možná byste řekli, že je přírodní. Ale přírodní zahrada je každá. Nemůže být jiná než přírodní. Příroda je její podstata.

Je obtiskem a zhmotněním touhy po kráse. Je cestou tvoření v duchu našich talentů. Je v ní skrytá divokost, svoboda a hojnost. Je to dotyk domova a konejšivá náruč evokující návraty domů. Je útulná, plná pokojíčků a do každého kouta zahrady chodím procházkou pozorovat, co nového se tam děje.

Nepoužívám v ní chemii ani složité mašinky a vymoženosti, ale hojně tu mulčuji, oháním se kosou a hlavně odpočívám. Na každém kousku je tu něco k jídlu. V designu keřovo-trvalkových záhonů pracuji s bylinkami, jedlými květy a původními rostlinami tak, aby do sebe prorostly a péče o záhony byla minimální.

Tvořím guildy (společenství stromů, keřů, trvalek a půdopokryvek), jak by to vytvořila sama příroda, s tím rozdílem, že je navrhuji tak, aby byly jedlé, a tak, jak se to líbí mně. Zahradu designuji pro 7 příštích generací. Vysázela jsem stromy ovocné (jabloně, hrušně, švestky, blumy, třešně, višně, kdouloň, mišpuli, tvrdý sad (ořešáky, lísky turecké i ty naše, jedlé kaštany a dub) i kopicovací remízek pro soběstačnost v palivovém dříví.

Těším se i částečné potravinové soběstačnosti. Pro sebe i svou rodinu pěstuji ve výšce 500 metrů nad mořem v bio kvalitě všechno, co mi tu poroste, a věřím, že jednou v tom budou pokračovat i některé z mých dětí nebo vnoučat.

Návrh mé zahrady je k nakouknutí v knize Džungloidní zahrady – od Nezkrotné zahradnice (studii Radčiny zahrady najdete ve fotogalerii, pozn. red.). Jsem nadšená, že kolem džungloidních zahrad vznikla komunita dalších nadšenců a svými úspěchy i neúspěchy a ponaučeními mohu inspirovat další zahradtvůrce, kteří si chtějí zahradu tvořit sami, podle svého vlastního chtění a naturelu tak, aby zněla melodií jejich srdce.