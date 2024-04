Muži překvapivě dokážou ocenit, že starší kočku už nemusejí vychovávat

Kočky pomáhají bojovat s osamělostí Je otázka, nakolik se do výsledných čísel průzkumu promítl fakt, že právě zhruba před čtyřmi lety probíhal lockdown kvůli covidu – a výzkum probíhal poslední čtyři roky. Zvláště pro ty, kdo žijí sami, mohlo být pořízení kočky spásné a povzbuzující.

Zpráva hovoří rovněž o tom, že celá čtvrtina lidí tráví se svým kočičím mazlíčkem čas raději, než s vlastními rodinnými příslušníky. Přibližně polovina majitelů starších 45 let pak uvedla, že by byli bez svého mazlíčka osamělí.

Více než třetina respondentů pak potvrdila, že domácí mazlíček prospívá duševnímu zdraví jejich rodiny. Benefity pro lidskou psychiku jsou nejen podle tohoto výzkumu velkým lákadlem a silným důvodem, proč si lidé kočky a další mazlíčky pořizují.