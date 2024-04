Na grilu připravíte nejen flank steak s chimichurri, ale i žitný chléb

Na Hobby začínáme nový seriál Hoď to na gril. Ve dvanácti epizodách předvedou excelentní kuchaři to nejlepší, co si můžete na ohni připravit. Zároveň ukážou, jak si práci zorganizovat a časově naplánovat, abyste měli jídlo připravené v pravý čas.