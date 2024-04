Oblíbený trik dvou druhů našich užovek? V ohrožení předvedou páchnoucí mrtvolu

Například v okolí řeky Ohře můžete potkat všech pět druhů u nás žijících hadů: užovku obojkovou, podplamatou, hladkou i stromovou. I zmiji obecnou. Kromě toho prvního jmenovaného patří všichni mezi kriticky ohrožené druhy.

To by chtělo změnit video „Tady bydlím já: Užovka!“, které za podpory Magistrátu hlavního města Prahy přibylo do vzdělávací online knihovny České koalice pro ochranu biodiverzity (CCBC) koncem minulého roku. Cílí na žáky druhého stupně a středních škol, aby jim představilo především užovku podplamatou jako jeden z ohrožených druhů pražské přírody.

Právě v pražské Trojské kotlině totiž žije jedna z největších kolonií užovek podplamatých u nás, ve svahu nad řekou, přímo v areálu Zoo Praha. Odtud každý rok na jaře vyrážejí k Vltavě, aby se mohly rozmnožit a lovit ryby.

Své o tom ví i chovatelé v pražské zoo, přezimující užovky si často najdou cestu i do pavilonů. Tak se s jednou před pár lety setkala i gorilí skupina, kterou naštěstí stříbrohřbetý samec Richard dokázal uklidnit.

25. ledna 2011

A protože právě podél Vltavy vede cyklostezka, jen ta užovka, která se přes ni bez újmy přeplazí, má šanci dát život další generaci těchto úžasných plazů. Když tudy pojedete na kole nebo na bruslích právě v jarním období, zpomalte, ať máte šanci se hadům na stezce vyhnout. A to i když vypadají jako mrtví.

Ne každý had v ohrožení kouše

Hadi jsou plaší, pokud se v přírodě pohybujete po vyšlapaných stezkách, většinou si navzájem cestu nezkřížíte. A i když hada zahlédnete, stačí ho většinou v klidu obejít, nebude na vás útočit, pokud nemá důvod. Kousnout vás může jen tehdy, když na něj omylem šlápnete nebo sáhnete.

I to platí jen pro zmiji a pro užovku stromovou a hladkou. To užovka obojková a užovka podplamatá v případě ohrožení raději předvedou svůj oblíbený trik s mrtvolou a smradem – při obraně se prostě „velmi smradlavě vyprázdní“.

Hlavně však předstírají, že jsou mrtvé, aby protivníka zmátly. Tomuto předstírání smrti se říká tanatóza. Užovka se přitom otočí na záda, otevře tlamu a vypouští páchnoucí sekret z kloaky. Jakmile ohrožení odezní, užovka se odplazí. Tedy pokud ji někdo mezitím nepřejede na kole nebo na bruslích. Dávejte na ně při svých vyjížďkách pozor, nic jiného než respekt od člověka. nepotřebují. A učte to, prosím, i své děti.

Hadi a mloci se natáčeli ve dne v noci

Prohlédli jste si fotogalerii a úvodní video s úžasnými záběry u nás žijících hadů z bezprostřední blízkosti? „Videa se natáčela v průběhu celého roku, ve dne v noci, a vzhledem k aktivitě mloků i za každého počasí. Často jsme na zvířata marně číhali i dlouhé hodiny. Máme proto velkou radost, že naše úsilí stálo za to, a že můžeme nejen dětem představit dva velmi zajímavé druhy naší fauny,“ říká zoolog a fotograf přírody Vít Lukáš o natáčení materiálu pro video s užovkou podplamatou a mlokem skvrnitým na území Prahy.

S kolegou, kameramanem Štěpánem Alexanderem strávili v terénu víc než 200 hodin, aby natočili 6 hodin čistého materiálu, který ještě dalších 120 hodin zpracovávali. Výsledkem jsou dvě půvabná osmiminutová videa, která oba zmíněné ohrožené druhy české přírody předvádějí v celé kráse.

„Prostřednictvím těchto krátkých filmů chceme dětem ukázat, že i v našem rušném hlavním městě je bohatá biodiverzita a že se tu můžeme osobně setkat také s velmi zajímavými a ohroženými druhy,“ říká k projektu jedna z jeho autorek Adéla Hemelíková. „A čím víc toho o nich budou vědět, tím víc si je oblíbí. Fakta o zvířatech, jejich ochraně a inspiraci k pomoci druhým jsou naší cestou, jak učíme děti žít v rovnováze s přírodou,“ dodává ředitelka CCBC a další z autorek projektu Kristýna Nováková.