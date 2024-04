Dvě gorilí mimina v Zoo Praha jsou úžasná. Mobi se vozí, to menší půjčuje

Vztahy v pražské gorilí skupině v Rezervaci Dja, která stojí přímo u vstupu do pražské zoo u zastávky autobusu Zoo Praha – Sklenářka (linek 234, 235 a 236), jsou pěkně propletené. Gorilí samice Kijivu, matka téměř dvoutýdenního mláděte, je současně babičkou samice Duni, takže i prababičkou téměř čtyřměsíční samičky Mobi, která už se pomaličku začíná zvedat na nohy.

Podle vrchního chovatele goril vládne v gorilím pavilonu od porodu Kijivu klid a pohoda. „Tím, že je to už její páté mládě, stará se o něj perfektně od začátku – zkušeně hned mláděti pomáhala při kojení, držela mu a směrovala hlavičku. Duni, ta sice měla péči o mládě odkoukanou, ale musela si to nejprve osahat. Kijivu už přesně ví, co dělá,“ popisuje Martin Vojáček. „Dá se říci, že Kijivu navázala tam, kde kdysi skončila s Nuruem (ten sdílí pavilon se samcem Richardem). A vůbec nevadí, že ten už letos oslaví 12. narozeniny,“ dodal.

Jako v každé rodině s dětmi, i v té gorilí je tedy rozhodně co pozorovat, což je pro návštěvníky Zoo Praha velké lákadlo. Osobně celou gorilí skupinu v pavilonu Rezervace Dja každý den nejlépe zastihnete vždy při krmení, tedy v 10 nebo v 15 hodin. Ven se skupina s mláďaty pochopitelně vydá teprve tehdy, až nastane opravdu teplé a stabilní počasí.

Diametrálně rozdílný přístup v péči o mládě u pětinásobné matky Kijivu a prvorodičky Duni prozrazuje i úvodní video a bohatá fotogalerie. Samice Kijivu totiž svého potomka už necelé dva týdny po porodu půjčuje své nevlastní sestře Shindě, aby si ho prohlédla a pochovala. Duni svou kojenou a pečlivě opečovávanou holčičku Mobi narozenou 2. ledna stále ještě nikomu nepůjčila.

Duni přece jen ještě nemá s ostatními samicemi vybudované tak pevné vazby jako Kijivu se Shindou, které své životy sdílí od narození. „Narodily se spolu v Holandsku, pak spolu odcestovaly do Austrálie a nakonec do Prahy, zažily toho spolu spoustu. Proto si Kijivu může dovolit své malinké mládě Shindě půjčit. A ta už ho dokonce zkoušela i kojit,“ prozrazuje Martin Vojáček, že se Shinda v roli chůvy snaží mládě Kijivu instinktivně nakrmit.

A otec mláďat? Podle zkušeného chovatele se stříbrohřbetý samec Kisumu chová přesně tak, jak by se chovat měl. „Monitoruje situaci, v případě, že má pocit hrozícího nebezpečí, tak zahrozí. Ale do péče o mláďata nezasahuje. Jen když se narodila, tak je přišel okouknout,“ konstatuje Martin Vojáček.

Téměř čtyřměsíční Mobi rostou zuby

Mobi už pomalu budou čtyři měsíce, a tak je čím dál živější a rozšiřuje pole své působnosti. Chovatelé u ní právě objevili už šestý mléčný zub, a tak pomalu žmoulá a cumlá větvičky a jejich kůru, ačkoli je zatím nepolyká. „Do pusy Mobi zkouší strkat a ochutnávat všechno: lano, mříže, máminu nohu, kus salátu, který upadne mámě,“ popisuje chovatel s tím, že je to normální, když mláďatům rostou zuby. Všechno je tedy tak, jak má být.

Prvorodička Duni zatím nedala malou Mobi z ruky a velice pečlivě se o ni stará. Můžete je například zastihnout, jak s ní takto cvičí. Mobi se začíná batolit a stavět na zadní, trénovat i úchopy či vytahování se na lana. Stále v bezpečí mámina dohledu.

A podle předpokladů se Mobi postupně pokouší postavit na nohy, i když na nich zatím vydrží jen chvíli, než se opět vrací na zem. Trénuje i batolení, zatím tedy s pomocí své matky/trenérky Duni, která jí přitom rukou podepírá bříško. Rovněž se snaží chytat větví a provazů. K radosti chovatelů se tedy zdravě projevuje úměrně svému věku.

Jedenáctiletá samice Duni už pár týdnů po porodu předváděla se samičkou Mobi, kterou pokřtil youtuber Kovy, úžasný mateřský multitasking.

26. ledna 2024

Jedenáctiletá samice Duni je současně věkově nejbližším parťákem pro osmiletého samečka Ajabua (syna samice Shindy), proto spolu tráví hodně času. I teď, po narození malé Mobi. A Ajabu se bezpochyby nemůže dočkat, až Mobi povyroste; už teď na sebe oba pěkně reagují.

Jako správný gorilí adolescent Ajabu samozřejmě projevuje zájem i o nově narozené mládě, které je podle předběžných pozorování zřejmě také samička. Ajabu nevynechá jedinou příležitost byť jen pro letmý dotek, zřejmě si nemůže pomoct, alespoň to zkouší. To už jsou ty situace, kdy samec Kisumu neváhá zakročit, pokud má pocit, že Ajabu doráží na samice příliš a překračuje své hranice. V tom případě ho Kisumu neváhá srovnat.

V zoo už se každopádně těší na křtiny nového gorilího přírůstku. Zatímco Mobi navrhli jméno kamerunští školáci a ve finálním hlasování čtenáři iDNES.cz, mládě samice Kijivu pojmenuje světoznámá primatoložka a ochránkyně přírody Jane Goodallová. Slavnostní křtiny proběhnou 11. května v 11 hodin.

Zoo Praha také organizuje ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou veřejnou přednášku této legendární anglické vědkyně, bližší informace o registraci najdou zájemci brzy na webu a sociálních sítích Zoo Praha.