Je to britka. Jenže s dlouhými chlupy a mazlivější, což je u kočky fajn

Britská kočka je nepochybně stálicí českých chovů i domácností. Její královská povaha, kterou nic nerozhodí, si získala velkou popularitu i jinde ve světě. Není divu, že se na scéně objevila i její dlouhosrstá varianta.

Ta vznikla křížením s kočkou perskou – a díky příjemným drobným povahovým nuancím a vzhledu plyšového medvídka si rychle získává na oblibě. V loňském TOP 10 žebříčku popularity kočičích plemen v České republice skončila na 8. místě.

„Dlouhosrsté britky se od krátkosrstých liší povahově hlavně v tom, že jsou mazlivější. Rády si samy chodí pro pohlazení, v noci jsou to nejčastěji právě ony, které s námi sdílejí postel. Blíží se dost povahou plemeni ragdoll,“ vypočítává povahu plemene zkušená chovatelka Ivana Konečná.

„Samozřejmě se najdou i výjimky, ale většinou to tak je. Je to hodně společenské plemeno, které si o pozornost říká,“ dodává chovatelka s tím, že dlouhosrsté britky rády tráví čas v lidské společnosti a rády mají i společnost zvířecí, hlavně kočičí.

Dlouhosrsté britky jsou tedy stejně jako ty krátkosrsté klidné povahy, ovšem zároveň jsou o něco mazlivější, takže se hodí jak ke starším lidem, tak k dětem. „Není to akční plemeno, i když samozřejmě koťata řádí stejně jako všechna zvířecí mláďata. Je to opravdu rodinný parťák, často od nás odcházejí dlouhosrsté britky do rodin s dětmi a děti je milují. Jsou to na dotyk příjemní plyšáci, kteří se vydrží dlouho mazlit,“ popisuje přednosti plemene Konečná.

I klidnou britskou kočku musíte respektovat, k mazlení ji nepřinutíte.

Krásná srst něco stojí

Kromě milé povahy na první dobrou zaujmou nádhernou dlouhou srstí, o tu je však třeba náležitě pečovat. „Je potřeba je pravidelně česat, jinak se jim snadno tvoří zacuchané chomáče srsti, které jdou špatně rozčesat. Dlouhosrstá koťata češeme od malička, aby si na tuto pravidelnou péči zvykla,“ podotýká zkušená chovatelka.

Některé kočky mají srst jemnější, jiné méně. V každém případě dlouhá srst vyžaduje pravidelnou péči.

I tak se najdou kočky, kterým česání vadí. Ty je pak podle chovatelky nejlepší oholit, pokud se jim chlupy cuchají. Navíc nemají dlouhosrsté britky všechny stejný typ srsti – některé ji podle zkušeností Ivany Konečné mají jemnější, jiným se naopak hustá srst bez česání může proměnit v klasické dredy.

Co se barevných odstínů srsti týká, vyskytuje se dlouhosrstá britka ve všech barvách a kombinacích barev jako krátkosrstá. Za všechny zmiňme třeba klasickou modrou, atraktivní lila nebo exotickou želvovinovou. Koneckonců, stačí si prohlédnout fotogalerii.

Pokud nad pořízením nějakého takového kočičího mazlíčka uvažujete, určitě si ujasněte, kolik času doma trávíte a kolik ho budete mít pro svou kočku. Samota tomuto plemeni totiž úplně nesvědčí. „Pokud je člověk dlouho v práci, ideální je pořídit britce druhého kočičího parťáka. Spolu se zabaví a lépe přečkají čas, než se páníček vrátí z práce,“ zná řešení chovatelka.

A na co dát při případném výběru kotěte britské dlouhosrsté kočky pozor? I dlouhosrsté britky, stejně jako ty krátkosrsté, mohou trpět hypertrofickou kardiomyopatií. Proto je dobré dopředu si zjistit, zda na ni vámi vybraný chovatel své kočky testuje, a vybírat opravdu pečlivě. Nekupujte koťata z množíren, šetření není na místě, může se vám pak prodražit veterinární péče.