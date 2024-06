Bitva o Sudety rozhodla o krajském titulu. V Polici boří návštěvnické rekordy

Vše vyvrcholilo v neděli, kdy do Police přijela s projektem Náš fotbal živě Česká televize a diváci po celé republice mohli v přímém přenosu na ČT sport sledovat velké derby mezi dosavadním lídrem z Police a třetím v tabulce – FK Náchod.

Kdo se byl na odpoledním zápase podívat, zažil na této úrovni něco málo vídaného. Na takzvané utkání století či bitvu o Sudety, jak se o zápase na Policku dlouho dopředu mluvilo, si našlo cestu 1 905 fotbalových fandů z širšího okolí, čímž vytvořili rekord v počtu diváků celého projektu přenosů utkání z nižších soutěží Náš fotbal živě, který funguje už od roku 2017.

A kdyby jen to. Atmosféra, kterou fanoušci obou táborů vytvořili, byla dechberoucí, což zdůraznili i komentátoři zápasu Vlastimil Vlášek a někdejší útočník a nyní fotbalový expert Tomáš Pešír.

Autor textu si na hřišti připadal jak na miniaturní verzi zápasu Ligy mistrů. Celé provedení působilo důstojně a vkusně a zároveň velkolepě. Fotbalu předcházel slavnostní nástup, česká hymna v podání učitelky zpěvu Jany Macháčové ze sboru Dalibor, vlajky, dýmovnice, bubny, synchronizované pokřiky početného kotle polického fanklubu a také slavnostní výstřel z děla místního klubu ostrostřelců, po kterém řada fanoušků na pár vteřin ohluchla. Kam se hrabe atmosféra v druhé lize a často i v té nejvyšší.

Spartak jede do divize, kam vy?

Diváci v televizi viděli také povedené choreo s obrázkem staré Škody Spartak a nápisem „Spartak jede do divize, kam jedete vy?“ Slogan nebyl zvolen náhodou, možný postup do čtvrté nejvyšší soutěže byl velkým tématem celého dne a v Polici se o tom mluví už dlouho. Pokud by druhá Solnice v neděli nebodovala ve Dvoře Králové, stačily by Polici k titulu tři body proti Náchodu. Vítěz soutěže postupuje.

A stejně jako měli fotbalisté v neděli kliku na počasí, z pohledu Spartaku vyšlo i všechno ostatní. Už o poločase vedla Police nad Náchodem 4:0 a bylo zřejmé, že se schyluje k jasnému výsledku. Diváci si nakonec užili útočného fotbalu v zápase, který skončil 7:2.

K večeru se navíc Poličtí dozvěděli, že konkurenti v honbě za titulem ze Solnice ve Dvoře padli, a oslavy s šampaňským i doutníky mohly vypuknout na plné pecky. „Jsme mistři,“ objevilo se na Facebooku Spartaku.

Mezinárodní polický tým

Současný polický fotbal je v mnohém unikátní. Hraje tu pět cizinců – dva Ukrajinci, Slovák a dva Američané. Damani Camara, jeden z nich, je úkaz. Autor 37 gólů v přeboru jasně vede tabulku střelců a pošilhávají po něm kluby z nejvyšších českých soutěží. Jsou tu i odchovanci Slavie a dalších větších klubů, kteří se z různých důvodů na nejvyšší úrovni neprosadili, ale v Polici ukazují vysokou kvalitu.

Samozřejmě i v Polici existují pochyby, zda má provinční klub sázet na zahraniční opory, ale většina fanoušků se shodne, že rádi chodí na fotbal, na který se dá dívat a který baví. A nakonec i hráči, kteří původně neměli s regionem nic společného, mohou na východě Čech zdomácnět.

Tak například srdcaři Jakub Matějka nebo kapitán Miroslav Routek, tedy hráči, které už místní dávno přijali za své. „Všichni kluci jsou výborní, skvěle zapadli do týmu. Prožíváme úžasnou sezonu a ohromně nám pomohli fanoušci,“ zhodnotil na improvizované tiskové konferenci po nedělním zápase kapitán Routek.

Fanoušci Spartaku Police nad Metují v důležitém zápase proti FK Náchod hnali svůj tým k vítězství. V prvním poločase představili například tuto choreografii v barvách klubu.

Police je také známá vysokou návštěvností. Běžně chodí na fotbal 400 diváků, při loňské pouti ještě o pět stovek víc. Pomáhá zdejší fanklub, který si kreativitou a přípravou na každé utkání získal respekt.

„Kluci makali a je z toho historický postup do divize. Hoši, děkujeme. S choreem přišel manažer klubu Jakub Kovář, nechal ho vyrobit, krásně to spojil s výstavou veteránů. Zápas bude těžké překonat, ale určitě na další sezonu něco vymyslíme,“ řekl člen fanklubu Ota Scholz.

Je však otázkou, jakou bude hrát Spartak Police příští ročník soutěž. Většina fanoušků má jasno. „Když už si to kluci vykopali, mělo by se postoupit. Nemuseli bychom hrát jen o udržení, ale třeba klidný střed tabulky,“ poznamenal Scholz.

Ale co vedení mužstva? Předseda klubu Karel Klimeš by raději zůstal v kraji, ale asi bude čelit přesile. „S divizí nesouhlasím, ale pokud hráči projeví zájem, oddíl kopané postupu bránit nebude. Budu ctít většinu,“ prohlásil. Police prohrála tento ročník doposud jen jeden zápas, na vyšší soutěž určitě má. Klub i město teď čekají těžká rozhodnutí.