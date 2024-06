Ve středním Kazachstánu je prvních sedm koní Převalského, z toho tři z Prahy

Klisny Zeta II, Ypsilonka a hřebec Zorro vyběhli – přesně v tomto pořadí – v úterý v podvečer z transportních beden do aklimatizačních ohrad v 18:40 hodin místního času. Jako první byla klisna Zeta II vypuštěna symbolicky. Její jméno totiž vzdává hold slavné pražské klisně Zetě, která se v Mongolsku stala matkou velkého množství hříbat a dožila se rekordního věku.

První koně Převalského se po stovkách let vrátili do stepí středního Kazachstánu. „Čeká nás ještě dlouhá cesta, ale tohle byl historický okamžik. Pohled na Zetu II odbíhající do stepi mi nikdy nevymizí z paměti,“ řekl po vypuštění Zety II ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek.

Tři „převaláci“, které odchovala Zoo Praha, si nyní budou v reintrodukčním centru Alibi zvykat na život ve Zlaté stepi (Altyn Dala). Poté se stanou zakladateli obnovené populace v zemi svých předků. Ve čtvrtek se k nim připojí další klisny, které poletí rovněž strojem CASA Armády ČR z Berlína.

„Čelili jsme mnoha problémům, ale přesto jsme tři ‚převaláky‘ úspěšně dopravili na vzdálenost více než čtyř tisíc kilometrů z Prahy do středního Kazachstánu,“ uvedl ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. „Je třeba si také uvědomit, že od zrodu myšlenky projektu k vypuštění koní uběhl velmi krátký čas, během kterého jsme čelili i dalším potížím, mimo jiné povodním v Altyn Dala. Všem zúčastněným a našim partnerským organizacím patří velký dík

Trojice koní zvládla transport z chovné stanice Zoo Praha v Dolním Dobřejově. Následoval 15 hodin dlouhý let z Letiště Praha-Kbely s mezipřistáními v Istanbulu a v Baku. V úterý v 8:20 místního času dosedla CASA na ještě donedávna opuštěnou letištní plochu v Arkalyku ve středním Kazachstánu. Tam byli koně v transportních bednách naloženi jeřábem na kamazy a s koňmi na korbě a policejním doprovodem putovala kolona aut více než osm hodin náročným terénem, včetně brodu přes řeku. Celkem koně urazili vzdálenost zhruba 4 500 kilometrů.

Druhá CASA dopravila další čtyři koně z Berlína

Ve čtvrtek ráno přistálo v Arkalyku ve středním Kazachstánu druhé letadlo CASA Armády ČR, s dalšími čtyřmi klisnami koně Převalského. Tessa, Wespe, Umbra a Sary absolvovaly 18hodinový let z Berlína a následně putovaly na korbách nákladních vozů stejným náročným terénem jako před nimi tři koně z Prahy. Před 17. hodinou místního času byly vypuštěny do aklimatizační ohrady v reintrodukčním centru Alibi v oblasti Altyn Dala hned vedle ohrady, kde si od úterý zvykají dvě pražské klisny Zeta II a Ypsilonka a hřebec Zorro.

Čtvrteční vypouštění klisny Wespe (která přiletěla z Berlína) z transportního boxu do aklimatizační ohrady ve středním Kazachstánu.

„Jde o událost historického významu: Sedm ‚převaláků‘, které jsme sem přepravili dvěma stroji CASA, představuje první jedince tohoto druhu ve středním Kazachstánu po stovkách let,“ uvedl ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. „Zdvojeným transportem jsme udělali významný krok k návratu posledního divokého koně do další oblasti, kde se vyskytovali v minulosti. Naším cílem je postupně sem dopravit alespoň čtyřicet jedinců, aby zde mohla vzniknout životaschopná populace. Máloco ukazuje smysl moderních zoologických zahrad tak jako Návrat divokých koní.“

Další transport Zoo Praha chystá ve spolupráci se svými partnery další kazachstánský transport na příští jaro. Současně však probíhají přípravy na vůbec první převoz koní Převalského na východ Mongolska, do tzv. Údolí klášterů, na rok 2026. (Více o projektu na zoopraha.cz/kazachstan-2024.) Tento ikonický kopytník se po několikaleté přestávce letos vrátil i do samotného trojského areálu Zoo Praha. Lidé nově naleznou koně Převalského po boku další středoasijské fauny v expozici Gobi poblíž horní stanice lanové dráhy.

Z Berlína přiletěly tři klisny narozené v Německu – statná pětiletá Tessa původem z Tierparku Berlín, stejně stará tmavonohá Wespe narozená v zoo ve Weilburgu a tříapůlletá světlohřívá Umbra pocházející z polopřírodní rezervace Aschaffenburg Schweinheim.

Doplnila je nejmladší Sary, které budou za dva týdny teprve tři roky a jako jediná pochází z Francie, ze ZooSafari de Thoiry. Všechny kandidátky se sešly v Tierparku Berlín, kde proběhl finální výběr jedinců vhodných pro transport především s ohledem na jejich zdravotní stav. U toho samozřejmě byli i odborníci ze Zoo Praha.

Tessa, Wespe, Umbra a Sary s hřebcem Zorrem a klisnami Zetou II a Ypsilonkou spojeni nebudou a jeden harém nevytvoří. Cílem je zajistit genetickou rozmanitost místní populace, proto klisny z Německa do budoucna ideálně vytvoří harém s jiným hřebcem tak, aby se na místě již od počátku množilo víc hřebců.

Podobných záběrů se snad brzy dočkáme i z Kazachstánu. Na archivním videu jsou hříbata, která se v Mongolsku narodila rok po prvním transportu.

Ve dvou rozlehlých, celkem 80hektarových ohradách si teď bude sedm koní zvykat na místní podmínky i sami na sebe pod bedlivým dozorem výzkumných pracovníků. Před vypuštěním do zcela volné přírody musí projevit odolnost vůči mrazu nebo parazitům a také schopnost si pod hustou sněhovou pokrývkou najít vhodnou potravu. Jejich aklimatizace potrvá zhruba rok.