Stromy a keře si umějí pomáhat, aby byly zdravější. To je tajemství guildů

Ve starých sadech se pod stromy nacházela tráva. Bylo to proto, že se sekala pro domácí zvířectvo. Dneska však už chovatelství tohoto stylu není tak aktuální, a proto guildy nabízejí jinou funkci.

„Tráva samotná je poměrně náročná na živiny a vodu a stromu bere energii,“ tvrdí Tomáš Trejbal v pořadu Zahradník po ruce v pořadu na Primě. Ukazuje, jak takovou výsadbu zrealizovat.

K základnímu principu vytvoření společenství mezi stromem a ostatními rostlinami patří sázet po obvodu koruny stromu. Velikost guildu bývá většinou následující :

12 m pro ořešáky, kaštanovníky, moruše, oskeruše

10 m pro třešně roubované na ptáčnici

8 m pro jabloně, hrušně a meruňky a třešně roubované na podnoži Colt

5–6 m pro broskvoně, slívy, blumy, švestky, jeřabiny, rakytníky, hrušky nashi, kaki

Příklady rostlin vhodných do guildu: Trávu potlačující rostliny: řebříček, lichořeřišnice, narcisy, tulipány, ladoník (Camassia), medvědí česnek Hmyz přitahující rostliny: kopr, šalvěj, máta, hrachor, fenykl, koriandr, Chýr vonný (Erysimum cheiri), brutnák Mulčovací rostliny: kostival, lichořeřišnice, artyčok kardový, rebarbora, brutnák Akumulátory živin: cikorka, pampeliška, řebříček, lupin, brutnák Rostliny vázající dusík: lupina, jetel, vojtěška, vikev Zdroj: Zahrada Radostín

„V podstatě nám to také pomáhá rozložit sklizeň do širšího časového okna. Kupříkladu jabloň. Tady vysazujeme traviny, ale už tu máme moc hezky zakořeněné keře. Třeba višeň v keřovité formě, aronii a hlošinu. A pod keři tu máme další byliny, mátu a jarní cibuloviny. Například narcisy, které pomohou přilákat opylovače už brzy na jaře, ještě než začne kvést jabloň. Jenže si zvyknou na to místo létat a pomůže nám to nastartovat opylovací proces, protože až ta jabloň vykvete, vrátí se,“ vysvětluje celý princip zahradník.

Guildy pomohou vytvořit na zahradě útulná zákoutí, ale mají i další výhody. Příkladem je například symbióza mezi broskvoní a křenem. Když se podsadí, nebude pak broskvoň trpět kadeřavostí.

Dalším příkladem je třeba josta, která klidně žije pod ořešákem, o kterém se říká, že pod ním skoro nic neroste. Josta je unikátní kříženec angreštu a černého rybízu bez trnů, původem z Německa.

Při zakládání guildu je podstatné myslet na to, že by keře měly růst v oblasti takzvané okapové linii, tedy po obvodu koruny a kořenového systému. Klidně je však možné sázet i blíž. Jak strom bude mohutnět, je možné pracovat i s keři a postupně je posouvat vně kruhu takzvaným hřížením.

Hřížení je způsob vegetativního rozmnožování rostliny, při kterém vzniká nový jedinec, hříženec. Spočívá ve vložení dřevnatějícího výhonu do půdy, kde v místě styku se zeminou dojde k probuzení spícího pupenu, ze kterého vyrostou kořeny nové rostliny.

Je jedním z nejstarších způsobu rozmnožování, a snadno tak posunete cíleně keř do správné vzdálenosti od stromu.