Zařiďte si v zahradě vlastní koberec medvědího česneku pro příští jara

Tak to alespoň radí a má vyzkoušené přírodní zahradník Tomáš Trejbal v jednom z posledních dílů pořadu Zahradník po ruce. Teď už má medvědí česnek po sezoně, odkvétá a listy zatahují do země. Máte ale prostor najít mu na své zahradě vhodné místo a vysadit si ho či vysít pro příští sezony.

Zhruba od května do listopadu lze medvědí česnek vysazovat, lze ho koupit v kontejneru podobně jako jiné sazeničky, jen by vás měl zajímat původ – aby nebyl získaný někde z lesa. Teď ho ještě pravděpodobně koupíte s listy, později už budou listy zatažené, co při výsadbě nevadí.

Vhodné je vlhké zastíněné místo: pod stromy, keři, případně u severní stěny, aby se cítil podobně jako někde v lužním lese. Tomáš Trejbal si takové místo musel na zahradě nejprve vytvořit – výsadbou stromů a keřů, které vlhko udrží. Svou roli samozřejmě hraje také vhodný mulč.

Medvědí česnek můžete skvěle zakomponovat i do smíšeného trvalkového záhonu s rostlinami s podobnými nároky, třeba v zimě kvetoucími čemeřicemi. Než čemeřice po odkvětu vyhodí své nové rozložité listy, česnek vyjede – vy ho podle potřeby sklidíte, vykvete, a on se pak v těsném sousedství výrazných květin zase zatáhne do země.

Zastíněný záhon je pro medvědí česnek ideální, tak proč ho nepřidat třeba k čemeřicím?

Volný prostor na záhonu vám pak v sezoně skvěle vyplní koberec lesních jahod. Jednak udrží vlhkost, navíc vám přinese další úrodu – sladkých aromatických plodů, které jsou skvělé na mlsání nejen pro děti.

A nebo si počkejte na podzim a vysejte si medvědí česnek ze semínek – tak si založil záhon Tomáš Trejbal a letos z něj už měl plnou smaltovanou mísu, akorát tak na sklenici lahodného pesta. Podívejte se na video.