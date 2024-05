Osiřelý vnitroblok bytového domu ležel ladem, teď je to sdílený zelený ráj

„Novodobá historie společné zahrady našeho domu, která má zhruba jen 400 čtverečních metrů, se píše od chvíle, kdy přišla s generační obměnou obyvatel domu i opravdová chuť tento kus pozemku v samotném centru města zkultivovat a začít častěji využívat,“ popsal příběh této zahrady čtenář Martina, který ji za všechny přihlásil do soutěže Nejkrásnější zahrada.

Pozemek byl v té době formálně státu – v evidenci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) – a tak bylo nejprve nutné dokončit převod do vlastnictví SVJ. A protože zahrada svou velikostí ani půdorysem nenabízela moc možností, jak ji spravedlivě rozdělit mezi jednotlivé vlastníky, rozhodli se majitelé pojmout ji jako komunitní místo pro společné soužití.

„Cílem primárně bylo, vytvořit místo pro odpočinek, posezení se sousedy, dětské hry. Ale i pro okrasu. A to i s ohledem na poměrně drsné letní klima, které vyhřeje vnitroblok do vysokých teplot, což pěstování zeleniny případně jiných plodin v podstatě znemožňuje. Přesto jsme nakonec i užitkovost do zahrady včlenili ve formě vyvýšených záhonů pro bylinky,“ popisuje čtenář.

A protože ke každému správnému vnitrobloku samozřejmě patří sušák na prádlo, ponechali si ho a využívají ho. Klepač na koberce se ovšem spoluvlastníci rozhodli již neobnovovat. Každopádně si teď mohou užívat hned několik zákoutí s možností posezení, což všem usnadňuje společně sdílet venkovní prostor, a přitom si tam najít kousek místa jen pro sebe.

Každá zahrada se mění...

V průběhu těch posledních zhruba patnácti let se podoba zahrady samozřejmě vyvíjela. „I s ohledem na skladbu návštěvníků se typ a charakter zahradních prvků přizpůsoboval. Aktuálně zvítězilo vše, co pomáhá dětem při jejich hrách – zahradní domek, pískoviště, cestičky proříznuté mezi stromy a půdopokryvnými keři, hmyzí domek či „zahradní škola“. Pro dospělé tu zůstává malá písčitá plocha s nekrytým sezením, které je v letních měsících přistíněno lehkou plachtou,“ vysvětluje aktuální situaci spolumajitel Martin.

Obnova zahrady včetně výroby zahradních prvků probíhala svépomoci, a proto pochopitelně byly postupně vznikající části zahrady navrženy především s ohledem na to, co bylo v dané chvíli dostupné. „Jistá míra různorodosti však neuškodila, nakonec vytvořila pestrou variaci motivů na malém prostoru – lesík s jehličnatými stromy, trvalkový záhon s květinami, užitkovou část s bylinkami nebo třeba místo pro sluneční hodiny či houpací lavičku s loubím pokrytým popínavými keři,“ je přesvědčen čtenář, že zahradě to neublížilo.

Pověsit prádlo a na chvíli se zhoupnout… Oblíbený domeček pro děti...

Také většinu květin a keřů si spoluvlastníci rovněž pořídili svépomocně, postupným množením a přesazováním, zálivku obstarává dešťová voda sbíraná do sudů. „Cílem bylo vytvořit kus přírody, která se o sebe dokáže alespoň na chvíli postarat sama, a tak je typ a skladba rostlin úspornější,“ vysvětluje skromnou skladbu rostlin, která ovšem zahradě úplně stačí.

Z trvalek tu pěstují šantu, čistce, denivky, kosatce, levandule, udatnu, ve stínu badany neboli bergénie, čemeřice, hortenzie i břečťan. Z keřů tavolníky, dřišťál, skalník, vajgélii, zlatici, ibišek a komuli neboli motýlí keř. Tři, dnes již tvarově upravené smrčky, doplňují vrba, tamaryšek, javor, borovice a tis. Přece jen jde o městskou zahradu, tak se tu snaží udržovat dojem stálé upravenosti, proto ty formální prvky tvarovaných keřů a živého plotu

V co doufají – je – že trochu stínu přinesou do zahrady nově vysazené větší stromy, jako je sakura, javor a morušovník. Slunečné a horké letní dny jsou totiž uprostřed městské zástavby často přímo vražedné pro travnaté plochy.