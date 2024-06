Udržení zdánlivě chaotického řádu zahrady ve městě věnují veškeré úsilí

Do centra Frýdku-Místku to mají pěšky 15 minut, přesto se jim podařilo na ploše zhruba 400 čtverečních metrů vytvořit u městského domu iluzi zelené džungle. Zdánlivý chaos udržují úmyslně a stojí je to nemalé úsilí. Rádi provokují. Baví je, když si lidé myslí, že mají zarostlou zahradu, protože na ní nic nedělají.