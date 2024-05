Zahradu v Podještědí si užívají u bazénu. S výhledem na rybník i do krajiny

„Zahrada vznikala postupně, s výpomocí všech členů rodiny, od roku 2008,“ popisuje čtenář příběh rodinné zahrady, jejíž fotografie poslal do soutěže Nejkrásnější zahrada 2024. Není prý snadné ji nafotit, přesto pan Roman doufá, že snímky z jeho zahrady třeba někoho i inspirují.

Zahrada v malebném Podještědí je složitě členitá a obklopuje dům ze všech stran, respektive z jedné strany vede jen úzká cesta a živý plot. Pozemek i s domem má zhruba 1300 čtverečních metrů a je situovaný na kopci.

„Na kopci, respektive na ostrůvku, ze kterého je překrásný výhled na les, louku, pěší stezku, splav a kapličku svaté Zdislavy,“ vysvětluje pan Roman, který právě na výhled ze zahrady do krajiny nedá dopustit. „Je unikátní, jak se proměňuje společně se změnou ročního období. Co den, to jiný výhled ze zahrady,“ dodává s tím, že se na snímcích snažil zachytit jak „jarní rozkvět či letní barvitost, tak i podzimní pochmurnost a zimní mrazivost“.

Také máte krásnou zahradu? A můžeme ji vidět? Pochlubte se i vy a zašlete nám snímky a příběh své zahrady. Vybrané příspěvky zařadíme do 1. nebo 2. kola soutěže Nejkrásnější zahrada a můžete si zahrát o skvělé pomocníky či zahradní nábytek. O vítězích rozhodnou čtenáři iDNES.cz.

Většina rostlin a stromů na zahradě vyrostla v průběhu posledních patnácti let, původní je pouze obrovský jasan shlížející na rybník, který zahradu lemuje svými břehy porostlými kapradím.

Rodina na něj ze zahrady shlíží přes trvalkové záhony, nejčastěji z venkovní terasy s posezením a zahradní kuchyní. Součástí zahrady jsou však i vyvýšená místa s keři a skalka, ovocný sad i zeleninový záhon, molo s lodičkou a táborák u břehu rybníka. A nepřehlédnutelný bazén, který zahradě dává rozměr navíc.

Bazén je tak trochu z jiného světa a asi byste ho na tomto místě tak úplně nečekali.

„Pokud bych měl jmenovat konkrétní rostliny a dřeviny, pěstujeme například vistárie, růže, tulipány, nejrůznější skalničky i túje. Z těch užitkových pak jabloň, meruňku, třešeň, ostružiny, maliny, kanadské i kamčatské borůvky, rybíz, jahody, arónie, fíky, moruše, mochyni a vinnou révu. Nově jsme přidali i zeleninové záhony s rajčaty, pěstujeme brambory, pórek, hrášek, kapustu či bylinky,“ vypočítává čtenář, takže je jasné, že se rodina rozhodně nenudí.

Od podzimu do jara prý jsou také samozřejmostí plná krmítka pro početné ptactvo. Častými návštěvníky zahrady přitom nejsou jen zpěvní ptáci, ale díky přilehlému rybníku i labutě, kachny, volavky a další ptáci. A příležitostně i srny.