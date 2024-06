Posekám, ostříhám „bobany“ a kochám se, říká zahradní experimentátorka

„Když jsme zhruba po dvou letech zjistili, že ovocné stromy už nerodí, nechali jsme si od zahradníka navrhnout bezúdržbovou zahradu. Což znamenalo, že zůstaly jen stromky a keříky, které se hodily ke smrkům,“ popisuje v přihlášce do soutěže Nejkrásnější zahrada čtenářka Romana.

Často zůstávala o víkendech sama doma, a jak po zahradě chodila, připadala jí smutná. „A tak jsem začala experimentovat – začala jsem stromky stříhat, a to se mi moc zalíbilo. Pak jsem je i přesazovala, vyměňovala za jiné nebo je úplně dala pryč... A tím to vše začalo,“ vzpomíná, jak zahradu začala postupně tvarovat do dnešní podoby.

Z původní zahrady už totiž nezůstalo skoro nic. „Partner mi pořád říkal, že budu otrok zahrady a budu s tím mít moc práce. Což se potvrdilo, ale mě to bavilo a byla jsem ráda ,když jsem si utahaná sedla a kochala se. Říkám tomu, že jdu stříhat ‚bobany‘,“ sympaticky přiznává majitelka zahrady.

Vzhledem k tomu, že zahrada je v severních Čechách, každý rok prý na ní něco umrzne, vyhnije a nebo uschne. „Letos to bylo nejhorší. Když mi umrzly letité stromky, obrečela jsem to. I když jinak je moje heslo: Co nepřežije, nemá tam být,“ konstatuje čtenářka s tím, že není žádný odborník. Jen experimentátor, který má na zahradě hodně jílovitou půdu, což hodně květinových druhů nemá rádo. Tak nezbývá, než pořád něco zkoušet.

Jako by práce kolem domu a zahrady nebylo málo, paní Romana je na vše už několik let sama. „Partnera totiž barák nakonec nebavil,“ konstatuje. A dodává: „Není to vůbec jednoduché, ale alespoň v létě mám radost – právě z těch mých bobanů a celé zahrady. Nejkrásnější je pro mě, když ji posekám, ostříhám a upravím – sednu si a jen se na ni tak dívám.“

Přesto už se smířila s tím, že časem bude muset dům prodat. A věří, že si ho koupí někdo, koho bude její zahrada bavit a bude z ní mít radost jako ona. „Ale pozor, je to makačka!“ varuje.